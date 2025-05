Eloi Cordomí resol els dubtes: en aquesta part de Catalunya plourà amb moltes ganes

El meteoròleg Eloi Cordomí ha ofert una previsió clara i detallada sobre el temps que afectarà Catalunya en les pròximes hores. La jornada d'aquest dilluns s'ha iniciat amb un ambient majoritàriament assolellat. Especialment a l'interior, on les temperatures han estat una mica més fresques que en dies anteriors.

En alguns punts s'han format bancs de boira matinal, que s'han dissipat amb rapidesa segons ha avançat el dia. Tanmateix, aquest respir matinal no durarà massa. A partir de la tarda, s'espera un canvi notable amb l'aparició de ruixats i tempestes.

En especial es concentraran al Pirineu, les comarques de Girona i zones del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. La previsió se sustenta en l'últim model de previsió que mostra acumulacions importants de precipitació en aquestes àrees. En particular, la imatge revela intensitats de pluja superiors als 50 mm en sectors del nord-est de Catalunya.

Ruixats considerables en algunes comarques

Un exemple és el que es viurà a l'Alt Empordà i la Garrotxa, on fins i tot podrien superar-se els 100 mm en punts molt localitzats. Aquest episodi d'inestabilitat atmosfèrica no serà un fenomen aïllat. Segons Eloi Cordomí, en els pròxims dies persistirà aquesta dinàmica marcada per la inestabilitat.

Tot això amb ruixats i tempestes que es formaran a la tarda a causa de l'escalfament diürn. A més, es preveu un ascens lleuger, però progressiu de les temperatures, la qual cosa podria intensificar la formació de tempestes en les jornades vinents. El litoral i prelitoral central, entre Barcelona i Tarragona, també hauran d'estar atents a possibles tempestes que podrien desenvolupar-se a última hora del dia.

Les tempestes seguiran caient a Catalunya

Encara que aquestes precipitacions serien més aïllades, no es descarten ruixats puntualment intensos acompanyats d'aparell elèctric. La situació meteorològica exigeix precaució en zones muntanyoses i àrees on s'acumulin grans quantitats d'aigua en poc temps.

Protecció Civil i el Meteocat mantenen un seguiment constant de l'evolució del front tempestuós. Així doncs, el sol donarà pas a un episodi de pluges importants, sobretot al nord-est català. Els ciutadans hauran d'estar atents als parts meteorològics i prendre les precaucions necessàries.