Arriba la felicitat a Catalunya: l'AEMET confirma la notícia més esperada de totes

Després de diverses setmanes marcades pel fred, la pluja i la inestabilitat, Catalunya podria per fi començar a gaudir d'un respir meteorològic. Almenys així ho preveuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), després de consultar uns mapes de previsió molt esperançadors. Encara que caldrà anar concretant dia a dia, tot indica que a partir de dilluns el temps canviarà dràsticament.

Segons les últimes previsions de l'AEMET, en la setmana del 19 al 25 de maig arribarà un canvi significatiu en la configuració atmosfèrica. Això es traduiria en unes condicions més estables, sobretot al nord i oest de la Península, així com a l'arxipèlag canari. Aquest canvi de patró meteorològic portaria amb si una reducció notable de les precipitacions.

Sobretot a les zones esmentades, el que marcaria la fi d'una etapa de temps revoltat i temperatures baixes per a aquesta època de l'any. En principi, les pluges seran escasses, el que permetrà gaudir de cels més clars i jornades més assolellades. Ideals per a activitats a l'aire lliure i un ambient molt més propi de la primavera avançada.

Les temperatures començaran a pujar per fi

Però la gran notícia arriba en l'àmbit tèrmic: tot apunta que les temperatures començaran a pujar, i no només lleugerament. L'AEMET assenyala que és probable que els valors tèrmics se situïn per sobre de l'habitual per a aquestes dates. Una cosa que molts esperaven des de fa setmanes.

Així, gran part del país, inclosa Catalunya, podria viure jornades amb temperatures càlides, que fins i tot podrien semblar més pròpies d'inicis d'estiu que de finals de primavera. De cara a la setmana següent, entre el 26 de maig i l'1 de juny, el panorama és més incert. Com sol passar amb els pronòstics a mitjà i llarg termini.

Caldrà veure en quines regions continuarà plovent

No obstant això, els models apunten a una possible continuïtat de temperatures altes, si bé sense una tendència clara respecte a les precipitacions. La incertesa es manté, però el que sembla que l'ambient fred i la inestabilitat donaran pas a una etapa molt més benigna.

Aquesta previsió serà ben rebuda i és que l'arribada de la calor no només millora l'estat d'ànim, sinó que també beneficia el turisme. Per fi, després de setmanes d'espera, sembla que el sol i la calor tornen. I aquesta vegada, per quedar-se; sens dubte, una bona notícia per a molts.