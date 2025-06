El Meteocat llança un avís clar per a aquesta setmana a tot Catalunya: molt de compte

Catalunya travessa una setmana meteorològicament intensa. Són diversos els factors que afecten el clima de la regió i diverses les seves conseqüències. D'aquí que els experts estiguin emetent avisos i alertes pel que està per venir a gran part del territori.

Des del Meteocat han llançat un avís clar per a aquesta setmana: persistirà la intensa calor i el temps assolellat a tot Catalunya. Segons la predicció a mitjà termini, l'ambient càlid i sec serà el gran protagonista durant els pròxims dies. Les previsions indiquen que dimecres i dijous es mantindran amb cels serens o amb alguns núvols alts, sense risc de precipitacions.

El sol serà el rei del mapa

El sol dominarà pràcticament tot el territori, des del litoral fins a l'interior i els Pirineus. A més, les temperatures continuaran sent molt elevades, especialment a zones de l'interior com Ponent, la Catalunya Central i l'Empordà. Serà allà on els termòmetres podrien tornar a acostar-se o fins i tot superar els 36 o 37 graus.

Divendres s'intueix com el primer dia amb un canvi lleuger en la dinàmica atmosfèrica, si bé encara marcat per la calor. Apareixeran més núvols al nord del territori, sobretot als Pirineus i al nord-est, on no es descarta l'aparició de ruixats localitzats. També podrien tenir lloc algunes tempestes febles durant la tarda.

La resta del territori seguirà amb sol i ambient càlid, encara que amb temperatures una mica més contingudes en comparació amb els dies anteriors. Des del Meteocat s'adverteix que aquesta situació d'estabilitat atmosfèrica i calor persistent podria prolongar-se durant diversos dies més. El que suposa un risc per a la salut i l'entorn natural.

Una calor que ha arribat per quedar-se

Més enllà de les recomanacions per a la salut de la ciutadania, els experts avisen del perill que això suposa per a les zones naturals. Els espais rurals i forestals tenen un alt risc d'incendis derivat de la sequedat del terreny i la calor acumulada. Així doncs, Catalunya viurà una setmana plenament estiuenca, amb temperatures extremes i cel serè.

Aquesta situació obligarà la població a adoptar mesures d'autoprotecció i a seguir de prop l'evolució del temps. El Meteocat insisteix: molt de compte, perquè la calor no dona treva. I, ara sí que sí, ha arribat per quedar-se.