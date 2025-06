‘També augmentarà…’: Jofre Janué dona una galleda d’aigua freda a Catalunya

Catalunya travessa una setmana marcada per l'estabilitat atmosfèrica i la calor. Un ascens de les temperatures que els experts ja avisen que és intens i que s'allargarà amb el pas dels dies. De fet, meteoròlegs com Jofre Janué asseguren que la calor comença a intensificar-se en algunes zones concretes del territori.

Segons les previsions, el panorama d'aquests dies no només ve acompanyat de temperatures altes. I és que també es preveu un nou repunt tèrmic de cara al cap de setmana. Durant la jornada d'aquest dimarts, el temps es mantindrà molt estable a la major part del país.

El sol predominarà sense gairebé núvols, cosa que afavorirà l'ascens dels termòmetres, especialment a les Terres de Ponent i al sud de l'Ebre. Precisament en aquestes zones és on se superaran sense problemes els 35 graus. D'aquí que la sensació tèrmica al llarg del dia sigui intensa i, per a molts, aclaparadora.

Jofre Janué repassa el temps a tot el territori

A més, la nit anterior ja va deixar pistes de l'onada de calor incipient. En nombrosos municipis de l'interior de Catalunya, les mínimes no van baixar dels 23 graus. El que es tradueix en nits tropicals que dificulten el descans i són un signe clar d'un ambient calorós que es manté sense treva.

Pel que fa al vent, Jofre Janué avança que bufarà lleument la tramuntana en zones del Cap de Creus, tot i que sense grans afectacions. De fet, aquesta brisa podria suavitzar lleugerament les temperatures en alguns punts del nord-est. El pronòstic per als pròxims dies no porta grans sorpreses a curt termini.

Jofre Janué avança que seguirà la calor, i fins i tot augmentarà. El mercuri continuarà en ascens progressiu, i podríem arribar a màximes encara més altes cap al dijous i el divendres. Tot plegat amb registres que rondaran els 37 a 39 graus a comarques de l'interior.

Divendres podria arribar una mica d'aigua

Això sí, el divendres podria trencar la dinàmica seca de la setmana, almenys parcialment. S'espera l'arribada d'alguns ruixats i tempestes, sobretot durant la tarda i en zones de muntanya del Pirineu i Prepirineu. Així i tot, no sembla que les precipitacions hagin de ser generalitzades i, de fet, "també augmentarà la calor".

Catalunya es prepara per a més calor i possibles tempestes a final de setmana. Un avís que, tot i que esperat per molts, també porta preocupació per l'augment de les temperatures. La ciutadania haurà de mantenir-se hidratada i extremar precaucions davant d'aquest episodi de calor que, segons els experts, encara no ha tocat sostre.