'Avui s'espera...': El Meteocat confirma la millor notícia per a aquest dimecres

Catalunya està vivint un mes de maig molt variat des del punt de vista meteorològic. Igual que en els mesos anteriors, el temps inestable i les tempestes han anat descarregant en moltes comarques. Ara bé, estem arribant a l'estiu, per la qual cosa les temperatures són molt més altes i, en els dies de sol, es nota.

I és precisament això el que passarà aquest dimecres, una jornada que s'espera que sigui molt tranquil·la. Segons ha indicat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest 21 de maig destaca pel "predomini del sol". Tan sols en les últimes hores del dia podrien augmentar una mica els núvols, amb algun ruixat aïllat als Pirineus.

Les pluges, gairebé inexistents a Catalunya

La jornada d'aquest dimecres ha arrencat amb algunes boires en punts de l'interior, especialment a les comarques de Lleida. Aquestes es dissiparan ràpidament, deixant pas a una jornada força plàcida a la major part del territori. Pel que fa a les temperatures, hem despertat amb "suavitat a la costa i frescor a l'interior", segons la meteoròloga Mònica Usart.

Amb el pas de les hores, les temperatures aniran augmentant de manera clara, igual que va passar aquest dimarts. Per al migdia, caldrà parlar de calor, ja que les màximes es tornaran gairebé estiuenques. Tot això decorat amb alguns núvols alts i mitjans, que aniran desfilant, gairebé sense conseqüències.

Les úniques zones en què podria ploure aquesta tarda

A la major part de les comarques catalanes brillarà el sol i les pluges ni hi són, ni se les espera. De totes maneres, hi ha algunes excepcions, com ha confirmat la mateixa Mònica Usart. "S'esperen alguns ruixats aïllats de tarda als Pirineus", ha apuntat.

Les probabilitats de pluja augmentaran a la tarda i en les primeres hores de la nit, encara que no seran precipitacions destacables. Si els núvols arriben a descarregar una mica de pluja, és probable que ho facin al Pirineu oriental. Les comarques amb més probabilitats de rebre aigua són el Ripollès i la Garrotxa.

Un altre fenomen que continua estant molt present aquest dimecres és el vent, que continua bufant amb ratxes fortes. Al llarg d'aquest matí el Mestral i la Tramuntana continuaran arremetent als dos extrems del país. Ja durant la tarda, s'imposaran els vents marítims, a l'espera d'un canvi dràstic de temps de cara al dijous.