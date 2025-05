Ni pluja ni calor: els meteoròlegs avisen d'un altre fenomen que impactarà a Catalunya

La primavera segueix marcant el ritme del temps a Catalunya, amb jornades de gran variabilitat i contrastos meteorològics. Aquest dimarts ha començat amb un ambient més fresc, especialment al nord, on ara mateix es registren precipitacions al Pirineu. La cota de neu se situa al voltant dels 2.300 metres, cosa que confirma la presència d'aire fred en altura.

En les comarques de Girona, durant les primeres hores del dia, s'han registrat alguns xàfecs intensos. Així mateix, la inestabilitat persistirà al llarg del matí en zones del Pirineu. Ara bé, avui entra un altre fenomen en acció que empitjorarà les previsions.

I és que el vent jugarà un paper destacat al llarg de la jornada en diferents punts del territori. El mestral bufarà amb força a les comarques del sud, i la tramuntana ho farà al nord-est. En particular, el mestral arribarà reescalfat, cosa que podria disparar les temperatures a la província de Tarragona.

Un lleu descens de les temperatures

A la resta del territori, però, les temperatures seran més baixes que ahir, sobretot durant el migdia. Després de les fortes tempestes d'ahir que van afectar comarques de Tarragona i Lleida, avui torna la calma a aquestes zones. No obstant això, on ahir va predominar el sol, s'espera que creixin núvols d'evolució durant la tarda.

Tot això donant lloc a xàfecs de caràcter convectiu, alguns d'ells localment moderats. Aquesta situació serà més acusada al nord-est, a causa de l'aire fred que encara es manté en altura. Els models meteorològics apunten que el 'mode primavera' seguirà actiu en els pròxims dies.

Un vent que marcarà la inestabilitat típica de la primavera

El dimecres podrien donar-se alguns xàfecs al Pirineu Oriental, mentre que el dijous es preveu una jornada més plujosa a la meitat nord. En aquesta ocasió, amb especial incidència al nord-est, a conseqüència d'una nova entrada d'aire fred. Així doncs, la inestabilitat atmosfèrica, el descens de temperatures i la influència del vent reescalfat són els ingredients que dominen la jornada.

Catalunya continua així en una primavera autèntica, on l'estabilitat no acaba d'arribar i les sorpreses meteorològiques són part del dia a dia. Amb tot, ningú pot negar que els abrics ja estan guardats a l'armari. Per la qual cosa només queda un pas més per tancar el calaix dels paraigües.