'Maig acabarà amb...': els meteoròlegs confirmen la notícia més esperada a Espanya

Després de setmanes marcades per una primavera erràtica, amb pluja i fred, els últims models meteorològics venen carregats de sorpreses. I és que el mes de maig vol acomiadar-se per tot el que és alt i d'una manera molt diferent. Sens dubte, una boníssima notícia per a molts.

Segons els pronòstics més actualitzats, podríem acomiadar maig amb un episodi de calor i estabilitat que recorda més a l'estiu que a la primavera. Els mapes del model europeu mostren dues tendències clares. Una dorsal anticiclònica assentant-se sobre la península i una anomalia tèrmica positiva.

Tot això es tradueix en temperatures notablement superiors a la mitjana de l'època. Per exemple, de cara al pròxim dimecres s'espera l'arribada d'un aire calent procedent del nord d'Àfrica. Aquesta configuració afavorirà cels clars, ambient sec i temperatures que podrien superar els 35 graus en punts del vall del Guadalquivir i de l'interior.

Una pujada clara de les temperatures a Espanya

Per la seva banda, l'anomalia tèrmica del dijous confirma aquesta tendència, amb valors entre quatre i vuit graus més respecte a la mitjana climatològica. Aquest tipus d'anomalies en nivells mitjans de l'atmosfera sol estar estretament relacionat amb episodis de calor en superfície. Els meteoròlegs adverteixen, no obstant això, que en aquesta primavera tan canviant, les previsions a llarg termini s'han de prendre amb certa cautela.

Si una cosa ha quedat clara al llarg de les setmanes és que l'atmosfera està molt dinàmica aquest any. I encara que ara mateix el patró apunta a un temps càlid, encara podria haver-hi canvis a mesura que s'acosti la data. Si es confirma aquesta tendència, l'episodi de calor previst per a finals de maig seria un dels més destacats en el que portem de primavera.

La cautela és la millor prevenció

Així mateix, suposaria l'inici anticipat d'un estiu que, segons les projeccions estacionals, també es presenta més càlid del normal. Per a molts ciutadans, aquesta possible irrupció del bon temps arriba com una notícia esperada i benvinguda. Especialment després d'un inici de mes marcat per la inestabilitat i temperatures més pròpies de març que de maig.

Els pròxims dies seran claus per confirmar si maig, finalment, s'acomiada amb ambient estiuenc. El cert és que, almenys per ara, els mapes donen motius per treure el banyador de l'armari. L'esperança és l'últim que es perd, diuen.