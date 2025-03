Els meteoròlegs, emocionats: el nou canvi de temps que arriba divendres a Catalunya

La setmana comença a Catalunya amb temps assolellat i temperatures agradables. No obstant això, es preveuen canvis meteorològics significatius en els pròxims dies. Encara que són molts els que estan feliços per l'arribada de la primavera, la veritat és que encara haurem d'esperar una mica.

L'ambient hivernal es resisteix a acomiadar-se i encara seguirà oferint un temps inestable i fresc. Aquests canvis es viuran en dues fases al llarg de la setmana. El primer s'espera per al dimecres, 2 d'abril, quan una bossa d'aire fred provocarà un augment de la inestabilitat.

S'espera que apareguin ruixats dispersos a la meitat est de la comunitat, que podrien deixar destacables acumulats d'aigua. Les temperatures també descendiran, amb màximes al voltant de 15 °C i mínimes properes a 10 °C. El segon canvi està previst entre el divendres i el dissabte, 4 i 5 d'abril, respectivament.

Un cap de setmana que podria ser plujós i amb una mica de neu

Durant aquest període, s'anticipen pluges més generalitzades a Catalunya, especialment al nord-est, on podrien ser intenses i tempestuoses. La cota de neu se situarà entre 1.500 i 2.000 metres. Les temperatures màximes oscil·laran entre 19 °C i 21 °C, mentre que les mínimes rondaran els 11 °C.

Aquest ball de temperatures també mostra la meteorologia típica per a l'època de l'any. Els canvis són especialment bruscos del dia a la nit, per la qual cosa és precís no deixar-se l'abric a casa. I menys en setmanes com aquesta, en què les variacions en el temps poden sorprendre a més d'un.

Sens dubte, l'anunci de nous ruixats i neu continua alegrant a molts. Sobretot a les estacions d'esquí, les quals, segueixen a ple rendiment. Amb tot, l'avís d'allaus i les fortes ratxes de vent dels últims dies han fet perillar la seguretat en la pràctica.

Unes hores de sol abans del retorn de les pluges

Però abans d'aquests dos girs en el temps, Catalunya podrà viure un dilluns de ple sol. Sí que segueix el vent mestral i tramuntana al nord-est i el litoral, però el sol guanya per golejada. De fet, per al primer dia de la setmana destaca un augment de les temperatures en algunes zones.

Un exemple són els fins a 25 graus que podrien assolir-se en punts com Ponent, el prelitoral o la meitat est. Ara bé, després de conèixer la previsió per a la resta de la setmana, millor no confiar-se. La primavera també és inestabilitat i pluges i sembla que aquesta setmana es compliran tots els patrons.