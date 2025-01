Confirmat: el Meteocat dona una alegria a molts en anunciar què passarà amb la nevada

Els amants de la neu estan de sort aquesta setmana. I és que les nevades estan agafant força després d'uns dies de relatiu descans. Al llarg d'aquests dies aniran caient precipitacions en forma de neu en el conjunt del territori, però, en especial, al Pirineu Occidental.

Això mateix passarà aquest dimarts a la tarda. En aquest sentit, des del Meteocat han confirmat que la "nuvolositat més abundant" apareixerà a partir de la tarda. Serà llavors quan començarà a nevar en una cota de neu entre els 1.000 i els 1.200 metres d'altitud.

La neu no arriba sola, i ho farà acompanyada d'un vent que ja s'ha sentit intens al llarg de la nit. No obstant això, en aquesta ocasió bufarà amb més intensitat al sud de Catalunya, especialment a la costa. D'aquesta manera, la neu es localitzarà al Pirineu i completarà un mes de gener de ple hivern.

Una nevada considerable a les parts millor ubicades del Pirineu

Els experts han assegurat que la nevada no serà anecdòtica, sinó que es registrarà amb ganes. D'aquí que s'esperi acumular fins a 20 centímetres de gruix als punts millor ubicats del Pirineu. Sobretot a les comarques de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, on aquest dimarts ja s'han despertat sota zero.

Un exemple han estat els nou graus sota zero a Boí i la Tosa d'Alp, i els menys vuit d'Espot. La baixada de les temperatures ha estat considerable i ha servit de precedent per al qual es ve a partir d'aquesta tarda. Al Pirineu Oriental també podria nevar, encara que de manera molt més lleu.

De cara al dimecres podria quedar alguna precipitació en forma de neu residual a la part més occidental de Catalunya. Encara que no tornarà a nevar amb ganes fins al divendres. Serà llavors quan la cota podria arribar a baixar fins als 700 metres d'altitud.

Una última setmana de gener freda i ventosa

El Meteocat ha informat que aquest dimarts els núvols estaran presents en gran part de la regió. Tot això convida a estabilitzar una inestabilitat típica per a aquesta època de l'any. No es preveu que canviï la tendència al llarg de la setmana, per la qual cosa el final del primer mes de l'any arribarà fred.

Fred, amb núvols, vent i neu. Tot un panorama perfecte per sortir a esquiar o resguardar-se a casa. El sol sortirà, però no escalfarà prou per a prescindir d'abrics, sobretot, a les zones més al nord i interior de Catalunya.