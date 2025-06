Avís urgent pel que passarà avui amb la calor en aquesta zona de Catalunya

Catalunya viu aquest dimarts una jornada marcada pel sol abrasador i temperatures extremes. Els experts avisen que els mercuris seguiran tendint a l'alça i que mantenir-se a remull serà l'única solució possible. I és que tot apunta que l'estiu ha decidit avançar-se a la seva estrena i començar a mostrar tots els seus encants.

Segons els mapes, comarques com el Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra i les Garrigues estan experimentant un ascens tèrmic notable. Tot plegat amb registres que podrien arribar i fins i tot superar els 38 graus en diversos punts. La situació és especialment preocupant a Lleida i el seu entorn, on el mercuri es dispararà durant les hores centrals del dia.

Les nits seguiran sent tropicals en algunes comarques

La calor seguirà sent intensa, fins i tot a la nit, quan moltes zones seguiran rondant o superant els 35 graus. A la resta de Catalunya, tot i que l'ambient també serà calorós, les temperatures es mantindran una mica més moderades. A l'interior i prelitoral es rondaran els 30 a 33 graus, i a les comarques gironines s'assoliran puntualment els 35.

La costa, gràcies a la influència del mar, registrarà valors més suaus, amb màximes entre 28 i 31 graus. El cel es mantindrà majoritàriament assolellat durant la jornada, tot i alguns núvols matinals al sud. Així mateix, a la tarda s'espera el creixement de nuvolositat d'evolució diürna a zones de muntanya.

No es descarta algun ruixat puntual al Ripollès o la Garrotxa, tot i que en general seran fenòmens molt aïllats i de poca entitat. Les precipitacions més destacades al Pirineu es faran esperar fins divendres, quan arribarà un canvi de temps més significatiu. Per la seva banda, des del Meteocat han emès avisos per calor intensa a l'oest del territori.

La recomanació dels experts

D'aquí que es recomani evitar l'exposició prolongada al sol, així com mantenir-se ben hidratats i extremar la precaució amb col·lectius vulnerables. Així, la jornada es presenta asfixiant a gran part de Catalunya, especialment a l'interior, on la calor assolirà nivells de ple estiu.