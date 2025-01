Gir de 180 graus a Catalunya: el curiós fenomen que ha sorprès avui tothom

A l'estiu fa calor i poques notícies més es destaquen més enllà de la pujada incessant dels termòmetres. Ara bé, l'hivern és una altra cosa i cada dia aprofita per fer tot un desplegament de nous fenòmens. I això és el que ha passat aquest dijous al matí, quan molts han notat que alguna cosa havia passat.

El vent de ponent ha seguit bufant a primera hora de la jornada, però, en aquesta ocasió, amb un efecte especial. Tal com expliquen els experts, aquest aire estava reescalfat i això ha provocat que els mercuris s'hagin mantingut amunt. La majoria de comarques s'han despertat per sobre dels deu graus i, fins i tot, en punts de costa s'han consolidat els 15.

Aquestes temperatures solen ser normals en àrees de litoral, però més avançat el dia. Al migdia o a primera hora de la tarda sol gaudir-se d'aquesta bonança. Però no és tan habitual que això succeeixi a primera hora del matí i, menys encara, en punts on normalment refresca.

El vent es mantindrà unes hores més a Catalunya

Aquest vent reescalfat ha provocat que obrir la finestra aquest matí hagi estat molt més agradable. També sortir al carrer, ja que la sensació tèrmica ha estat més de tardor que d'hivern. Tot això contrasta amb les gèlides temperatures de dies anteriors, on fregar els deu graus ja era una sort.

Més enllà d'aquest aire reescalfat arribat de l'oest de Catalunya, al llarg de la jornada seguiran passant coses. Entre elles que entri en escena un altre aire a partir de la tarda. En aquest cas serà el mestral i bufarà amb força al Camp de Tarragona.

També podria activar-se la tramuntana en punts del nord-est de la regió, concloent així amb un dijous ventós en general. Així mateix, els cels començaran a encapotar-se al Pirineu Occidental una vegada estigui avançada la tarda. Serà llavors quan puguin caure alguns flocs de neu al voltant dels 1.700 metres d'altitud.

Les temperatures contrasten amb les ganes de neu

Despertar-se al gener a 15 graus no és l'habitual. Tampoc ho és si el que s'espera és que nevi. Òbviament en els punts més alts del Pirineu els mercuris estan més avall, però no prou perquè l'estampa sigui l'esperada.

Fa setmanes que algunes zones del Pirineu Occidental, com l'Alta Ribagorça, esperen que nevi amb força. Les pistes d'esquí estan assedegades de neu i els empresaris ja comencen a preocupar-se. No passa el mateix a la Vall d'Aran on, de moment, la dinàmica és bona.