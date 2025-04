Eloi Cordomí confirma la previsió que tothom volia escoltar: 'Al migdia'

Després de la Setmana Santa, saber quin temps faria per Sant Jordi era una de les màximes preocupacions dels catalans. I és que el 23 d'abril es viu com un autèntic dia festiu a la regió. Per això els meteoròlegs també defineixen amb precisió les seves previsions.

És el cas d'Eloi Cordomí, que ha avançat que Catalunya viurà una jornada majoritàriament assolellada i amb ambient plenament primaveral. Tot això, malgrat la presència de núvols baixos durant el matí en algunes zones de l'interior i la possibilitat d'algun ruixat. Això sí, molt aïllat i a la tarda al nord-est del territori.

El dia ha començat amb temperatures fresques, especialment a les comarques de Ponent, el centre de Catalunya i les zones properes al prelitoral. En aquests sectors s'han format algunes boires i bancs de núvols baixos, que s'aniran dissipant a mesura que avanci el matí. Durant la major part del dia, el sol serà el protagonista en bona part del territori català.

Eloi Cordomí explica quan és el millor moment per sortir a gaudir de Sant Jordi

"Al migdia s'espera un ambient suau", explica Eloi Cordomí, que avança que en alguns punts se superaran els 20 graus. Aquest temps primaveral afavorirà les tradicionals celebracions de Sant Jordi, amb els carrers i places plenes de parades de llibres i roses. A la tarda, però, el temps podria mostrar un canvi lleu en algunes zones del nord-est.

L'entrada d'un vent del sud-oest afavorirà el desenvolupament de nuvolositat al Pirineu i a la província de Girona. Com a conseqüència, no es descarta algun ruixat local, sobretot en àrees com el Ripollès o la Garrotxa. Amb tot, els experts avisen que seran fenòmens anecdòtics i de molt curta durada.

Un Sant Jordi de normalitat

La cota de neu se situarà entre els 2.500 i els 2.700 metres, per la qual cosa només els cims més elevats podrien veure alguna precipitació en forma de neu. En conjunt, la meteorologia serà aliada de la festivitat, amb unes condicions molt favorables per gaudir a l'aire lliure. Les celebracions de Sant Jordi podran desenvolupar-se amb normalitat i amb una gran participació ciutadana, gràcies a l'estabilitat del temps.

Així doncs, s'espera un Sant Jordi on el bon temps permetrà viure intensament una de les jornades més estimades del calendari català. Només hi haurà petites excepcions de nuvolositat i ruixats molt localitzats al nord-est. Per tot això, surt al carrer i gaudeix d'un ambient de primavera en un dia màgic.