Ni pluges, ni nevades: Mario Picazo alerta d'un altre fenomen preocupant aquesta setmana

Espanya es prepara per a una nova setmana marcada per la inestabilitat meteorològica, avisa Mario Picazo. Les borrasques no donaran treva i seguiran deixant pluges, neu i temperatures molt variables. Tanmateix, més enllà de les precipitacions i les nevades, hi ha un altre factor que preocupa els meteoròlegs, especialment a Mario Picazo.

Segons explica a eltiempo.es, la borrasca Laurence és només la primera de tres que afectaran el país en els pròxims dies. La seva arribada aquest diumenge ha donat continuïtat a les precipitacions, però el seu efecte més notori es farà sentir entre aquest dilluns i dimarts. S'espera que les precipitacions descarreguin amb intensitat i, sobretot, que el vent bufi amb ratxes huracanades.

Alerta de Mario Picazo per pluges intenses i nevades

Les pluges associades a Laurence s'estenen des del sud-oest cap al Mediterrani, deixant acumulacions importants a Andalusia i Extremadura. Entre dilluns i dimarts les precipitacions també afectaran amb força el Sistema Central i l'Ibèric. Per allà la neu podria quallar en capitals de província situades a les cotes més altes.

Amb l'arribada de dimecres, nous fronts atlàntics començaran a avançar, deixant un degoteig constant de precipitacions fins diumenge. La segona borrasca de la setmana serà encara més intensa i, segons Mario Picazo, podria portar ratxes de vent de més de 110 km/h. Els vents més intensos afectaran l'oest peninsular, a la qual cosa cal sumar-hi el fort onatge al nord-oest.

El vent serà el gran protagonista de la setmana

Encara que la pluja i la neu seran significatives, el que més preocupa aquesta setmana a Mario Picazo és la intensitat del vent. S'espera que arribi a nivells huracanats en algunes zones. "Amb Laurence ja notarem com va arremetent el vent, principalment en zones del sud-oest", explica Picazo.

Les ratxes més intenses se sentiran al golf de Cadis, l'Estret i l'oest peninsular, on el vent podria superar els 100 km/h. A mesura que avanci la setmana, amb l'arribada de la segona borrasca, la situació es complicarà encara més. Podríem tenir ratxes de vent de 110 km/h al nord-oest i en zones d'alta muntanya de l'oest.

En definitiva, el temps inestable continua afectant gran part de la península també aquesta setmana. Les pluges s'intensificaran amb el pas de la neu i també entrarà en joc el fort vent. Tot això amb temperatures una mica més altes, encara que tampoc podem parlar de valors especialment primaverals.