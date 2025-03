Comunicat urgent dels meteoròlegs: compte amb aquestes 2 zones en les pròximes hores

Catalunya comença una nova setmana meteorològica i els experts ja fan les seves apostes. Encara que el temps d'aquest dilluns pot enganyar una mica, la veritat és que les precipitacions estan lluny d'acabar-se. De fet, els meteoròlegs ja adverteixen del temps que tindrem en moltes comarques en els pròxims dies.

Les pluges no van acabar amb el final de la setmana passada i per a aquesta setmana diverses comarques tornaran a rebre molta aigua. En especial, les zones del litoral i el prelitoral català. És allà on es preveu la pitjor part del temporal, perquè les precipitacions descarregaran amb més intensitat i abundància.

Això sí, serà a partir del dimarts, ja que el dilluns es presenta com un regal. Una treva per als que ja estan cansats de l'aigua, malgrat que segueixi sent molt necessària per a la regió. En aquest sentit, en gran part de Catalunya aquest dilluns brillarà el sol, encara que amb un ambient clarament més fred que fa uns dies.

Els ruixats s'aniran apoderant del mapa

De cara al dimarts la situació es torna a torçar i cada vegada seran més les zones afectades per les precipitacions. Al matí, les nuvolositats es concentraran en el prelitoral i litoral, especialment, de la demarcació de Tarragona. Però a mesura que avancin les hores, les pluges aniran pujant cap al nord-est del país.

El mateix passarà fins a punts més a l'interior i, fins i tot, a Ponent. Al Ripollès, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà nevarà, deixant un descans a una Vall d'Aran anegada per la neu. En aquest sentit, en pràcticament tota Catalunya plourà aquest pròxim dimarts a la tarda.

El dimecres al matí no canviarà massa d'escenari i seguiran els ruixats de diferent intensitat. Serà a la tarda quan els cels començaran a aclarir-se, encara que sense grans promeses. D'aquesta manera, es confirma que les precipitacions seguiran donant de què parlar i omplint els pantans del territori.

La neu també seguirà caient, però en cotes més altes

La baixada de cotes de neu s'anirà reparant amb el pas dels dies. És a dir, ja no nevarà en municipis amb menor altitud, com sí que va passar el passat cap de setmana. Els experts prediuen per al dimarts una cota de neu de 1.600 metres, la qual ascendirà fins als 1.800 la matinada del dimecres.

Així mateix, el dimecres al matí la cota podria tocar els 1.900 metres i, fins i tot, "una mica més alt". Tot això donant com a resultat una nova nevada que seguirà alimentant els bons gruixos existents. Sens dubte, Catalunya afronta un final d'hivern actiu i amb ganes de més.