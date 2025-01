Confirmat: en aquesta zona de Catalunya continuarà nevant molt en les pròximes hores

La neu ha caigut pràcticament tota la setmana a Catalunya. No són els dies més freds de l'hivern, però l'estabilitat de les temperatures i l'arribada de nous fronts han preparat l'escenari perfecte. D'aquí que siguin ja diversos els dies que s'han despertat amb un nou mantell blanc de neu.

Segons els experts, això seguirà passant al llarg de la jornada d'aquest dijous. Sobretot a la part més oest i al nord del Pirineu. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.000 metres d'altitud, encara que no es descarta que pugui baixar als 900.

Especialment en punts de la Vall d'Aran, on fa setmanes que registren importants nevades. La nevada d'aquest dijous començarà a la tarda i encara que "no serà massa cosa", sí que prou per a sumar més centímetres. Concretament, es preveu que puguin sumar-se uns deu nous centímetres de neu als punts on més precipiti.

La neu al Pirineu seguirà uns dies més

La nevada seguirà caient, com ja ha estat habitual, durant tota la matinada. Les nits d'aquest mes de gener són les encarregades d'acollir aquest tipus de precipitacions que, a primera hora del matí, desapareixen. Una cosa semblant passarà aquest divendres, quan es viurà una treva que no durarà massa.

I és que a partir de la matinada de dissabte s'espera que les nevades es tornin a activar al Pirineu català. Tot això serà resultat de l'arribada d'un nou front fred que, a més, allargarà la precipitació durant tot el matí de dissabte. En aquest cas, no només cauran flocs a la zona més a l'oest, sinó que també es registraran nevades al Pirineu Oriental.

Novament, no seran les més copioses, però sí que seran benvingudes. Amb aquesta previsió es confirma que els pròxims dies seguiran sent freds i de ple hivern a Catalunya. Sobretot al Pirineu, on ja han perdut el compte de les jornades de nevada registrades.

La neu es barrejarà amb la pluja i el vent

Els altres protagonistes del temps a Catalunya aquesta setmana són la pluja i el vent. No plou massa, però sí que s'han anat comptabilitzant petits ruixats en diferents comarques. Per a aquest dijous podria ploure a les Terres de l'Ebre i en punts del nord-est.

Paral·lelament, el vent de mestral seguirà actiu a la costa catalana. Així que, encara que surti el sol a la majoria de comarques, no es preveu que el temps sigui primaveral. Les temperatures seran fresques i acomiadaran com es mereix el mes de gener.