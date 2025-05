Arriba la felicitat a Catalunya: el Meteocat avisa de pluges intenses en aquestes regions

El temps a Catalunya podria fer un gir radical a partir de la pròxima setmana, avisa el Meteocat. En la seva previsió d'anomalies de precipitació i temperatura, la tendència és clara i cal estar mentalitzats. Per una banda, tindrem un temps més fresc en moltes regions, i per altra es podrien registrar precipitacions intenses en diverses comarques.

Segons la previsió del 5 a l'11 de maig, l'interior de Catalunya experimentarà temperatures inferiors a la mitjana climàtica d'aquesta època de l'any. Aquesta baixada tèrmica serà més notable en àrees llunyanes de la costa. En aquesta regió els valors podrien situar-se fins a dos graus per sota del promig històric.

No obstant això, la notícia més esperada pels agricultors arriba en forma de pluja. I és que el pronòstic indica que el nord-est, en comarques com l'Alt Empordà, el Gironès i part de la Garrotxa, es registraran precipitacions per sobre de la mitjana. A la resta del territori, la pluja es mantindrà en nivells normals, la qual cosa ja representa un alleujament per als que viuen de l'aigua.

El Meteocat avisa de l'arribada de pluges

El mapa d'anomalies de precipitació mostrat pel Meteocat, evidencia una clara desviació positiva respecte a la mitjana climàtica. Aquesta situació s'associa a l'arribada de precipitacions, que descarregaran de forma copiosa. En definitiva, parlem de núvols i pluges que, de vegades, seran intenses.

Paral·lelament, des del Meteocat adverteixen de possibles episodis de pluja persistent i fins i tot tempestes. Això sí, cal dir que no hi ha un risc significatiu de fenòmens extrems. Encara així, es recomana precaució en àrees sensibles a inundacions locals i acumulacions d'aigua.

Una nova oportunitat per omplir els pantans

Aquest canvi en el patró meteorològic podria ser temporal, però representa una oportunitat per seguir omplint els pantans. Les reserves d'aigua als embassaments catalans han pujat en els últims mesos, encara que qualsevol aportació hídrica serà benvinguda.

Amb aquest panorama, Catalunya inicia la segona setmana de maig amb una dosi d'esperança. Si es confirmen les previsions, el retorn de la pluja no només regarà els camps, sinó també els ànims d'una població. Sobretot per a aquells que no tenen pressa en què arribi l'estiu, la calor i, per tant, l'absència de pluges.