Avís urgent a 5 comarques de Catalunya: activen l'alerta vermella per pluges intenses

L'estiu té els seus propis ritmes, i no sempre són previsibles. Tot i que el sol ha dominat durant els darrers dies, l'atmosfera pot canviar de manera sobtada. Això és justament el que s'espera avui a bona part de Catalunya.

Durant el matí, el cel s'ha presentat tranquil. La presència d'alguns núvols alts, especialment a la meitat oest, no ha anticipat el que està per venir. Però aquestes condicions no duraran gaire.

A mesura que avança el dia, el panorama meteorològic s'està tornant molt més inestable. Els primers senyals arribaran des del Pirineu, on es formaran nuvolades. Però, en qüestió d'unes poques hores, les pluges i tempestes s'estendran per gran part del territori.

El Meteocat activa l'avís vermell per fortes pluges a 5 comarques de Catalunya

Aquesta tarda, gairebé tota Catalunya estarà sota alerta per precipitacions intenses per part del Meteocat. De fet, només se salven la Vall d'Aran i el Barcelonès. Tanmateix, hi ha cinc comarques que presenten un risc molt més alt.

Es tracta de Berguedà, Bages, Lluçanès, Moianès i Osona. Aquestes zones estan sota avís vermell per pluges molt fortes. S'esperen tempestes que podrien anar acompanyades de calamarsa o, fins i tot, pedra durant aquesta mateixa tarda.

Les pluges ja han començat a les zones de muntanya durant aquest matí. No obstant això, serà a partir del migdia que s'estendran per gairebé tot el territori. Al litoral sud seran menys probables, tot i que tampoc no es descarten.

Les precipitacions seran d'intensitat variable, però, en general, s'esperen ruixats d'intensitat feble a moderada. Tanmateix, a les zones amb avís vermell podran assolir nivells molt intensos. Les quantitats d'aigua acumulada oscil·laran perquè en alguns llocs seran escasses, però en altres punts —com el prelitoral central o la depressió central— podrien ser molt abundants.

Pel que fa al vent, ha estat fluix durant el matí. A l'interior canviarà de direcció al llarg del dia, predominant el sud a la tarda. Al litoral, el terral donarà pas al vent de component sud, que pot assolir ratxes moderades.

No es notarà un gran canvi de temperatures avui

Tot i el canvi al cel, les temperatures no baixaran en excés, ja que les mínimes seran similars als dies anteriors. Fins i tot podrien pujar una mica al litoral nord. Pel que fa a les màximes, es mantindran estables, però, en algunes zones del Pirineu, això sí, podran ser una mica més baixes. Aquest descens serà puntual i no es mantindrà més enllà d'avui.

Sens dubte, avui la combinació de calor, humitat i vent del sud crearà un ambient propici per a la formació de tempestes. Per això, tot i que el dia comença amb tranquil·litat, cal no confiar-s'hi. Així que avui serà un dissabte en què caldrà tenir el paraigua a prop.