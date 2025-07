És oficial: les comarques on no plourà avui i continuarà la calor i la xafogor

Catalunya continua immersa en una dinàmica meteorològica marcada per la calor i les tempestes de tarda. Tot i que les temperatures s'han moderat lleugerament, l'ambient continua sent calorós. De totes maneres, això no ha evitat que a l'interior i a les zones més allunyades del mar es noti un cert alleujament.

Tanmateix, no totes les comarques viuen la mateixa situació, i és que la meitat sud de Catalunya serà la gran excepció. Aquest divendres es repetiran les tempestes intenses, localitzades i de distribució desigual, típiques de les tardes d'estiu. Les tempestes seran menys extenses, però continuaran afectant moltes regions.

Les tardes tornaran a ser humides en alguns punts

Des de les primeres hores de la tarda, els nuclis tempestuosos es desenvoluparan sobre les muntanyes del nord de Catalunya, i amb el pas de les hores s'aniran desplaçant cap al sud. D'aquesta manera, afectaran especialment comarques com el Solsonès, Bages i altres de l'interior. En aquestes àrees, les precipitacions podrien anar acompanyades de forts xàfecs, ratxes intenses de vent, i en alguns casos, calamarsa.

No obstant això, la meitat sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, el Priorat o el Camp de Tarragona, rebrà poca o cap precipitació. És precisament en aquesta zona on la calor i la sensació de xafogor persistiran, sense l'alleujament que aporten les pluges en altres regions. Les tempestes que aconsegueixin avançar cap al nord-est podrien arribar a l'Alt Empordà o el litoral central, però de manera molt puntual.

En el conjunt del litoral, sobretot al sud, l'ambient serà humit, pesat i calorós, amb temperatures que, tot i ser una mica més baixes que en jornades anteriors, continuaran sent elevades. De cara a dissabte, s'espera que les tempestes guanyin extensió i intensitat, afectant més comarques i amb més virulència. Fins i tot algunes comarques del sud podrien rebre finalment precipitacions, tot i que això encara està per confirmar.

L'aigua i l'ombra continuaran sent el millor refugi

Mentrestant, la previsió per a aquest divendres deixa clar que el sud de Catalunya es mantindrà aliè a les pluges. Un avís important per a qui esperava un respir: la xafogor continua, almenys per ara. Així que paciència, molta aigua i ombra.