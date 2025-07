Nova estocada de l'AEMET: gerro d'aigua freda sobre la calor sufocant a Espanya

Aquests dies, la calor és una mica més suportable en part d'Espanya, segons destaca l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). De fet, molts ja somien amb una llarga treva, encara que la realitat és força més complexa. No podem oblidar que seguim en ple mes de juliol, quan més calor sol fer a Espanya.

En aquest sentit, les previsions de l'AEMET indiquen que juliol vol fer honor al seu nom. Tot indica que continuarà fent molta calor a Espanya, amb valors per sobre de la mitjana i precipitacions escasses. De fet, segons els mapes a mitjà termini, la setmana del 7 al 13 de juliol mostrarà temperatures clarament superiors a l'habitual.

Les pluges seguiran brillant per la seva absència a Espanya

Pel que fa a la pluja, la meitat occidental peninsular seguirà en una dinàmica seca, sense gairebé precipitacions. No es descarten alguns ruixats febles a l'àrea mediterrània, en zones costaneres del sud-est i Balears, encara que seran aïllats. Els mapes de les setmanes del 14 al 20 de juliol i del 21 al 27 de juliol confirmen que la calor no donarà treva.

S'esperen anomalies tèrmiques positives al nord-est peninsular, centre i sud, on els termòmetres podrien situar-se entre tres i cinc graus per sobre. Balears també seguirà amb temperatures molt elevades, mentre que a Canàries es mantindran valors normals per aquestes dates. Encara que pot haver-hi alguns alts i baixos tèrmics puntuals, el patró general seguirà dominat per la calor sufocant.

Pel que fa a la precipitació, el sud peninsular continuarà molt sec, sense gairebé pluges previstes. A la resta del territori, especialment al nord, est i zona centre, podrien aparèixer algunes tempestes disperses. Encara que la seva distribució serà irregular i poc generalitzada.

Un mes de juliol molt càlid

En resum, l'AEMET llança un avís clar: la calor continuarà a gairebé tot el país durant bona part de juliol. La situació serà especialment difícil en zones de l'interior, on les temperatures nocturnes seguiran sent elevades. El gerro d'aigua freda és que la calor no només no desapareix, sinó que podria intensificar-se en alguns moments del mes.