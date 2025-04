Alerta d'última hora del Meteocat: fins a 11 comarques amb avís aquest mateix dissabte

El cap de setmana és un moment de tranquil·litat i desconnexió. Molts prefereixen fer-ho a l'aire lliure, intentant estrenar la primavera. Altres opten per quedar-se a casa i esprémer el temps de recer abans que exploti del tot el bon temps.

Bé, doncs aquest cap de setmana plourà una mica a gust de tothom. I és que hi haurà sol i, sobretot, hi haurà molts núvols. També inestabilitat, ja que des del Meteocat han activat algunes alertes per intensitat de pluges de cara al dissabte a la tarda.

Concretament, són 11 les comarques en què s'esperen ruixats de diversa intensitat. L'alerta groga s'activarà el dissabte a partir de les 14:00 hores i s'allargarà fins a les 20:00. És a dir, la tarda d'un dels dies més esperats de la setmana estarà, literalment, passada per aigua.

Les comarques més afectades per les pluges

Els experts del Meteocat han activat els avisos al Berguedà, el Solsonès, Lluçanès, Osona, el Bages, l'Anoia i el Moianès. També al Vallès Oriental i l'Occidental, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. És a dir, la Catalunya Central, part del nord-est i la costa central catalana tindran una inestabilitat marcada per ruixats.

Segons les previsions, la pitjor part la viuran al Lluçanès i el Solsonès, on les precipitacions arribaran en forma de tempesta. Però més enllà d'aquestes alertes, també es preveu que plogui en altres punts del territori. Especialment a les comarques de Girona i el Pirineu Occidental, on a les cotes més altes la precipitació serà en forma de neu.

Tot això augura un cap de setmana, també, molt primaveral. I és que és comú que durant el mes d'abril plogui i se senti un ambient de transició humit. Tot això farà que les temperatures descendeixin lleument a les zones en què més ruixats s'esperen.

Un diumenge molt més tranquil

De cara al diumenge, la previsió canviarà. Sobretot al matí, quan el mapa llueixi lliure d'alertes per pluges i el sol sigui el protagonista. De nou, a la tarda, s'esperen nous bancs de núvols que podrien tornar a descarregar en algunes zones.

No obstant això, de forma molt més anecdòtica i amb menys intensitat. En aquesta ocasió, el nord de Catalunya serà la zona més afectada per unes pluges de mitja tarda que s'esperen tranquil·les. Per tot això, el cap de setmana s'augura amb un temps variable segons la zona en què et trobis.