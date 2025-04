Alerta del Meteocat per a les pròximes hores en aquestes zones: 'Tempesta i calamarsa'

El temps a Catalunya es torna imprevisible aquest dissabte, 5 d'abril de 2025. El Meteocat ha activat diverses alertes per a les pròximes hores, especialment al Prepirineu, la Catalunya Central i el prelitoral central, on es preveuen tempestes acompanyades de calamarsa.

El Meteocat avisa: 'Tempestes i calamarsa'

El Meteocat ha enviat un avís a través de les seves xarxes socials, on s'informa de l'activació d'alertes grogues aquesta tarda en diferents zones.

Aquestes alertes indiquen precaució per intensitat de pluges. Però el servei meteorològic català també avisa que aquestes pluges poden anar acompanyades de "tempestes i calamarsa".

Segons el pronòstic del Meteocat, aquestes afecten principalment el Prepirineu, la Catalunya Central i les zones properes al prelitoral central, que inclouen àrees com Vic, Igualada i la Seu d'Urgell.

En aquestes regions, les pluges seran intenses i vindran acompanyades de tempestes que podrien generar calamarsa o pedra petita. Específicament, s'espera que les precipitacions puguin superar els 20 mm a les zones on les pluges siguin més abundants.

Aquest tipus de tempestes no és comú en aquesta època de l'any, per la qual cosa el Meteocat ha fet una crida a la precaució per evitar riscos. A més, les tempestes podrien anar acompanyades de vents forts, cosa que podria complicar encara més les condicions climàtiques.

Quan s'acosti la nit, aquestes alertes es desactivaran. I és que demà s'espera un dia assolellat a la major part del país. Tot i que el sol només ens visitarà al matí, ja que el mateix Meteocat ens informa que a la tarda Catalunya estarà tapada pels núvols amb l'aparició d'alguna precipitació.

La resta de Catalunya: cels clars

Mentre que a les zones del Prepirineu, Catalunya Central i prelitoral central s'esperen condicions adverses, la resta de Catalunya gaudirà d'un respir.

A mesura que avanci el dia, els núvols s'aniran aclarint en moltes altres parts de la regió, i els cels s'obriran al sol. En zones com la costa de Barcelona, Tarragona o Girona, es pot esperar una tarda més tranquil·la.

No obstant això, caldrà seguir les actualitzacions de Meteocat respecte a aquestes alertes. A mesura que vagi passant el dia, s'anirà actualitzant la situació i si pot afectar altres zones.