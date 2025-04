'Podríem tenir precipitacions': Eloi Cordomí assenyala les 2 zones amb més risc avui

Són molts els que avui s'han despertat expectants sobre un altre possible canvi de temps a Catalunya. Alguns volen que plogui, altres, que surti el sol i faci pujar les temperatures. Bé, doncs el meteoròleg Eloi Cordomí ha anunciat que hi haurà una mica de tot, segons la comarca en què visquis.

Les primeres hores del dia han començat amb cels ennuvolats i alguns bancs de boira a l'interior. Mentre que al terç sud, especialment a les Terres de l’Ebre, el cel ha estat més cobert. De fet, en aquesta zona de Tarragona és on podrien descarregar algunes pluges al llarg del dia.

El mateix que al Pirineu, on es podrien registrar algunes precipitacions febles, segons el model GFS. Durant la tarda, el temps tendirà a millorar, amb una major presència del sol a la major part del territori. En general, la inestabilitat serà passatgera i no es preveuen pluges significatives.

Eloi Cordomí es pronuncia sobre el temps a Catalunya

Un dels fenòmens més destacables del dia serà l'arribada d'una nova intrusió de pols sahariana. El que podria afectar la qualitat de l'aire i generar cels tèrbols en àmplies zones de Catalunya. Aquest episodi podria anar acompanyat d'un augment de la temperatura, amb valors que pujaran entre tres i sis graus.

D'acord amb les dades del model AROME, les temperatures podrien assolir els 20 graus en molts punts de la costa. No obstant això, en zones d'alta muntanya, les temperatures seguiran sent fredes, mantenint-se al voltant dels zero i cinc graus. Igualment, no es descarta la presència d'algunes nevades lleugeres en punts elevats.

Pel que fa al vent, s'espera que bufi en gran part de la regió, encara que amb ratxes moderades al litoral i al Pirineu. Allà, podria intensificar-se per moments i provocar un lleu descens de la sensació tèrmica. Amb aquesta situació meteorològica, Eloi Cordomí deixa clar que la típica inestabilitat de principis de primavera seguirà unes hores més a Catalunya.

Un cap de setmana amb moltes incògnites

El temps canviant del dijous es tornarà més inestable de cara al divendres i, sobretot, el dissabte. Serà llavors quan en zones del Pirineu i el nord-est del territori registrin de nou precipitacions. En el cas del nord, les pluges es convertiran en neu a partir d'una cota de 2.300 metres d'altitud.

Amb tot, els experts recomanen seguir l'evolució dels mapes i mantenir-se atents per qualsevol possible imprevist. En especial si es té pensat anar a la muntanya, ja que és una zona amb alt risc d'allaus en aquesta època de l'any. Per la resta, només queda tenir una mica més de paciència i gaudir dels moments de sol que també regnaran els pròxims dies.