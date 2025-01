Alerta de Francesc Mauri per al cap de setmana: molt de compte amb aquest fenomen

Francesc Mauri ja ha avançat el temps que farà aquest cap de setmana a Catalunya. Són moltes les peticions que rep l'expert home del temps de TV3 i, en aquesta ocasió, ha recomanat estar atents. Sobretot a un fenomen que des dels últims dies està removent el temps a la regió.

Es tracta del vent de gregal que, sobretot, està fent estralls en el conjunt del litoral. De nord a sud, tota la costa catalana s'està veient afectada per un vent que provoca temporal marítim. En aquest sentit, el Meteocat ha activat alertes per la virulència d'unes onades que poden arribar fins als cinc metres.

En aquest sentit, Francesc Mauri ha avisat que el vent no desapareixerà en les pròximes hores. Potser no sigui tan intens com els últims dies, però sí prou actiu per a prendre precaució. El vent farà també que la sensació tèrmica sigui freda.

Francesc Mauri parla d'un fred que es resisteix a afluixar

El fred seguirà estant present a Catalunya. Això sí, no tan "viu" com alguns dies d'aquesta setmana, però si intens. Les temperatures es mantindran baixes i només alleujades per un sol que seguirà regnant al cel de la majoria de punts del país.

Serà precisament el sol el que farà apaivagar una mica la sensació tèrmica. D'aquí que Francesc Mauri animi a fer plans, sobretot, el dissabte al migdia. "Ben abrigats", això sí, encara que amb ganes de poder gaudir unes hores a l'aire lliure.

Els núvols aniran i venint al llarg del dissabte, encara que seran fins sense generar problemes. El diumenge la tendència serà semblant, encara que amb bancs de núvols molt més estables que serviran per predir les pluges de la pròxima setmana. De totes maneres, Francesc Mauri avisa d'un temps més tranquil, assolellat, amb una mica de vent i un fred moderat.

Unes temperatures més estables

Els amants del fred poden estar tranquils, perquè seguirà fent en el conjunt del país. De fet, alguns experts ja han avançat que la setmana que ve les temperatures estaran per sota de la mitjana. Així i tot, aquest divendres al matí ja s'ha notat un canvi.

Un canvi que avança la previsió de Francesc Mauri. Els mercuris han pujat alguns graus més i sortir al carrer no ha estat tan dur com en jornades anteriors. Així doncs, no queda més que gaudir d'un cap de setmana fred, però amb un sol que ho cura gairebé tot.