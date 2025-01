Molta atenció a aquestes zones: L'AEMET avisa del que passarà en les pròximes setmanes

El temps a Espanya ha canviat dràsticament en les últimes hores. Si primer va arribar el fred, amb gelades en moltes regions, l'últim han estat les pluges i les nevades a l'est peninsular. Encara que no parlem d'un gran temporal, està clar que les altes pressions que ens han estat acompanyant tenen data de caducitat.

De fet, així mateix ho confirma l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que ha compartit la previsió per a les pròximes setmanes. Un pronòstic que ve a confirmar el que ja van avançar tant Mario Picazo, com Roberto Brasero. I és que l'ambient humit podria tenir continuïtat en els pròxims dies, pal·liant en certa manera la sequera de les últimes setmanes.

L'AEMET confirma la notícia més esperada per tots: pluges a Espanya

En concret, l'AEMET ha publicat la seva predicció per a les setmanes compreses entre el 20 de gener i el 9 de febrer de 2025. Un període en què s'esperen canvis significatius en el patró meteorològic, després d'un llarg període dominat per les altes pressions. En definitiva, el temps estable té data de caducitat, i així ho corroboren els meteoròlegs espanyols.

Per començar, en la setmana del 20 al 26 de gener s'espera l'arribada d'aire temperat i humit. Ve impulsat per borrasques atlàntiques, la qual cosa marcarà un gran contrast, si ho comparem amb els últims dies.

L'AEMET parla de temperatures probablement superiors a les habituals per a aquesta època en tot el país. A més, es preveuen pluges abundants en gairebé tota la península, excepte en l'extrem nord. A l'arxipèlag canari també tindran una situació similar, amb un temps molt més humit del normal.

El temps humit podria allargar-se per molts dies

El més cridaner és que, segons les previsions de l'AEMET, aquesta situació també es mantindrà en els dies posteriors. A la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, amb certa incertesa, tot indica que es mantindrà el temps humit i suau. És probable que les temperatures càlides persisteixin a tota Espanya, acompanyades de precipitacions superiors a la mitjana.

De cara a la setmana del 3 al 9 de febrer, l'AEMET assenyala una possible transició a un temps més sec a Espanya. No obstant això, el terç nord podria experimentar pluges associades al pas de fronts, vinculats a borrasques que transitarien per latituds més altes. Encara que aquestes previsions estan subjectes a canvis, les temperatures seguirien sent més càlides del que haurien de ser.