Arriba la felicitat a Catalunya: Francesc Mauri es mulla i confirma la millor notícia

Francesc Mauri és un dels meteoròlegs que més celebren qualsevol indici de pluges. I ningú dubta que ha tingut un mes de març plujós per gaudir al màxim. Però ara, el meteoròleg es veu obligat a donar un altre tipus de previsions que, sens dubte, alegraran als amants del bon temps.

Les pluges no desapareixen completament de Catalunya; de fet, al llarg del cap de setmana seguiran caient algunes precipitacions. Això sí, de forma molt més localitzada i menys destacable. En aquest sentit, l'home del temps de TV3 defineix el diumenge com el dia més estable, amb més estones de sol.

No passarà el mateix el dissabte, que és quan més inestabilitat es preveu. Sobretot a la tarda, quan podrien caure ruixats "localment d'una certa intensitat" en alguns punts del país. El nord i la Catalunya Central, així com el nord-est, seran les zones més afectades per les precipitacions.

Francesc Mauri avança quin serà el millor dia del cap de setmana

De totes maneres, no seran grans tempestes, per la qual cosa la seva incidència serà lleu. A la resta del territori, encara que puguin aparèixer bancs de núvols, la tendència serà molt més tranquil·la. Ara bé, si s'ha d'escollir un dia per gaudir de la desconnexió de la setmana, aquest és el diumenge.

Francesc Mauri s'ha atrevit a avançar que l'últim dia de la setmana portarà més estabilitat, sol i temperatures suaus. En aquest sentit, l'expert ha celebrat que en aquest moment de la primavera els termòmetres aniran pujant cada dia una mica més. Així que, encara que no faci una calor sobtada, sí que es notarà un ascendent bon temps.

Amb tot, el meteoròleg anima a seguir les actualitzacions dels mapes. Especialment a la primavera, ja que assegura que és l'època de l'any en què més incertesa mostren. És a dir, el que ara és sol, pot ser que en unes hores siguin núvols.

Últims dies per gaudir de l'esquí

Per la qual cosa si a les portes de Setmana Santa ja tens plans, és millor que t'asseguris a mesura que s'acosti el moment. El mateix passa si el que vols és esgotar la temporada d'esquí. En un principi, les precipitacions del Pirineu cauran en forma de neu a partir dels 1.500 metres, per la qual cosa es podrà seguir esquiant.

Això sí, tenint en compte que si fa bon temps la neu serà menys compacta i augmentarà el risc d'allaus. Per la qual cosa, de nou, la precaució i la informació seran el millor aliat davant qualsevol esport de muntanya. La resta, ho posen les ganes de gaudir de les muntanyes amb una acumulació de neu excepcional.