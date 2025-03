Arriba la felicitat a Catalunya: El Meteocat llança un avís a totes aquestes comarques

El temps a Catalunya ha canviat considerablement en les últimes hores. Després de setmanes de pluges a tot el territori, la tendència ha canviat força. Això sí, no del tot, perquè encara inestabilitat per unes hores, cosa que fa somriure més d'una persona.

I és que les pluges no s'han acomiadat del tot de les comarques catalanes. Per la qual cosa els experts avisen que al llarg d'aquest dimarts seguiran caient les precipitacions en alguns punts de la regió. Al matí, les pluges s'estan concentrant en els punts més al nord del Pirineu i el nord-est.

No obstant això, cap a la tarda els núvols canviaran de direcció i generaran tempestes de diferent intensitat. En aquest sentit, des del Meteocat han activat l'alerta groga per forts xàfecs a l'àrea de Barcelona. Concretament, a les comarques del Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès.

Les tempestes aniran agafant força amb el pas de les hores

Però per si l'alerta per intensitat de pluja fos poc, també hi ha el risc de possibles pedregades. Amb tot això, es confirma que l'episodi de precipitacions encara no ha acabat a Catalunya. D'aquí que els experts avisin i demanin tenir precaució a les zones més afectades.

Més enllà de les comarques de Barcelona, afectades pel temporal d'aquest dimarts a la tarda, les pluges també arribaran a altres punts. Un exemple són les comarques com l'Urgell, la Vall d'Aran, la Terra Alta, el Berguedà o la Selva. També el Baix Empordà, on acumularà una nova jornada humida a les ja registrades durant la setmana passada.

Pel que fa a la neu, seguirà caient a partir dels 1.700 metres d'altitud. Una cota bastant similar a la de dies anteriors. Aquestes precipitacions en forma de neu mantindran un mantell tou que, de forma inevitable, anirà perdent força amb el pas dels dies.

Un dimecres de clara millora

De cara al dimecres la tendència sembla que es presenta una mica més tranquil·la. I és que els xàfecs gairebé que desapareixeran del mapa per donar pas a núvols que s'aniran alternant amb el sol. Serà llavors quan la primavera comenci a notar-se en el conjunt de la regió.

Les temperatures també seran una mica més suaus al llarg d'aquesta setmana. D'aquesta manera, es deixarà enrere un fred que semblava no acabar mai. Amb tot, els experts demanen revisar l'evolució dels mapes i estar atents a qualsevol canvi de rumb que, amb la primavera, és comú.