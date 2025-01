L'AEMET avança per la dreta al Meteocat i dona una gran alegria a tot Catalunya

L'AEMET ha avançat el temps de les pròximes setmanes i ha portat bones notícies. I és que arribaran a la península "borrasques atlàntiques" que faran canviar la tendència seca dels últims mesos. A més, seguirà fent fred, però no tant.

En definitiva, si hi ha alguna cosa que crida l'atenció és que l'ambient serà molt més "humit". Les precipitacions començaran a aparèixer la pròxima setmana i ho faran per quedar-se algunes més. I encara que aquest tipus de situacions beneficien sobretot a l'oest peninsular, a l'est també s'espera més inestabilitat.

Pel que fa a les temperatures, el cert és que el normal és que al gener faci fred. Per molt que surti el sol, les hores nocturnes i les de primera hora del matí seguiran sent gèlides, explica l'AEMET. Sobretot en punts del nord de Catalunya i zones d'interior, on és habitual despertar-se fregant els zero graus.

L'AEMET confirma el que el Meteocat ja va deixar entreveure

El Meteocat ja va avançar recentment que la setmana que ve podria aparèixer amb noves pluges a la regió. També ho ha fet així Francesc Mauri, qui ha assegurat que podria començar a ploure a partir de dilluns. Però l'AEMET ha estat contundent amb la seva predicció i ha assegurat que sí que plourà.

I no només ho farà a Catalunya. Les pluges seran les protagonistes al llarg dels dies en gran part d'Espanya. Com a molt, es podran lliurar algunes zones del nord, però poques regions.

D'aquesta manera, gener tindrà un comiat passat per aigua i amb els mercuris una mica a l'alça. Els experts de l'AEMET han avançat que les temperatures seran una mica més càlides que l'habitual per a aquesta època. Així doncs, els que ja estan cansats del fred podran tenir una petita treva abans que aterri un nou front polar.

Un cap de setmana tranquil, a l'espera de més canvis

La setmana que ve plourà, així ho han confirmat des de l'AEMET i el Meteocat. Encara que no es preveu que sigui un temporal, sí que precipitarà prou com per necessitar el paraigua en sortir de casa. Per això, els experts recomanen gaudir del cap de setmana.

Sobretot del dissabte, que serà quan més suau sigui la jornada. Bufarà el vent i el mar es mantindrà mogut, però el sol del migdia convidarà a sortir a l'exterior. A partir de diumenge la tendència canvia i les precipitacions arribaran, per recordar-nos que encara queden uns dies fins a la primavera.