Verificat: BBVA té la solució a aquests problemes a casa, fes-ho sense dubtar

BBVA ha llançat un missatge clar i directe a tots els seus clients: a casa pots estalviar més del que creus. Per a això, el banc posa el focus en un aspecte que molts ignoren i que té un gran impacte en la butxaca: la potència elèctrica contractada.

Comprendre el seu significat, com calcular-la i com gestionar-la pot traduir-se en un estalvi més gran cada mes. Aquest consell forma part del compromís de BBVA per ajudar els seus clients a optimitzar el consum energètic i, amb això, a reduir despeses a casa.

BBVA t'ajuda a estalviar: aclareix la potència elèctrica que has de contractar

A través de la seva plataforma digital, BBVA ofereix informació clara sobre aquest tema, amb recomanacions útils i eines que faciliten la comprensió. La potència elèctrica contractada és el nivell d'energia màxima que pots usar al mateix temps a casa teva.

Es mesura en quilowatts (kW) i és una part fixa del rebut de la llum. És a dir, la paguis o no la facis servir, cada mes la veuràs reflectida a la teva factura. Per això és tan important ajustar-la bé.

Moltes llars tenen una potència contractada més alta de la que realment necessiten. Això significa que estan pagant de més sense raó. Per això, BBVA insisteix en la importància de saber com calcular-la de manera senzilla.

Factors a tenir en compte per a BBVA per calcular bé la potència elèctrica

Per fer-ho, és necessari tenir en compte quins electrodomèstics s'usen a casa i quants poden estar connectats al mateix temps. Per exemple, si s'encén el forn, la rentadora i l'aire condicionat alhora, es necessita més potència.

La fórmula bàsica que es pot usar és aquesta: sumar la potència de cada electrodomèstic (que ve indicada a la seva etiqueta) i aplicar un coeficient de simultaneïtat, ja que poques vegades tots s'usen alhora. Les unitats, com ja hem dit, s'expressen en quilowatts.

BBVA també proporciona solucions reals des de la seva app

BBVA també recomana revisar cada cert temps la factura de la llum per comprovar si el contractat continua sent necessari. Una petita reducció, per exemple d'1 kW, pot suposar desenes d'euros d'estalvi a l'any. A més, el banc recorda que hi ha calculadores en línia, moltes d'elles gratuïtes, que ajuden a estimar la potència ideal per a cada llar.

L'objectiu final és ajudar els clients a estalviar des de casa amb petits gestos i sense esforç. BBVA no només ofereix consells, també proporciona solucions reals des de la seva app, com comparadors de consum, assessorament energètic o l'opció de fixar pressupostos mensuals.

Aquest tipus d'iniciatives demostren el compromís de BBVA amb el benestar financer dels seus clients. El banc vol que les famílies puguin prendre millors decisions, entenent el significat de termes tècnics i convertint-los en claus útils per a l'economia domèstica.