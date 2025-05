Verificat: Banco Santander fa temps que t'avisa, si fas això, posa't en el pitjor

En l'era digital, protegir els nostres comptes bancaris és més important que mai. Banco Santander ho sap i ha llançat un seriós avís: si descuides les teves contrasenyes o fas clic en enllaços sospitosos, podries ser víctima d'estafadors que busquen hackejar els teus comptes i robar els teus diners.

L'entitat bancària està compromesa amb la seguretat digital dels seus clients. Utilitza sistemes avançats per protegir les teves dades i ofereix consells pràctics per reforçar la seguretat dels teus comptes. A més, educa els seus usuaris sobre els riscos del phishing i altres amenaces online.

Banco Santander dona la millor lliçó als seus clients: molt de compte amb les contrasenyes

Un dels pilars de la seguretat és tenir una contrasenya robusta. Evita usar combinacions òbvies com "1234", dates de naixement o noms de mascotes. Aquestes claus són fàcils d'endevinar i posen en risc el teu compte.

Per crear una contrasenya segura, combina lletres majúscules i minúscules, números i símbols. Una opció efectiva és usar frases llargues sense sentit aparent, conegudes com "passphrases", que són més difícils de desxifrar i més fàcils de recordar.

Activa aquesta capa addicional de seguretat: Banco Santander és taxatiu

A més, és recomanable activar l'autenticació multifactor (MFA), que afegeix una capa extra de seguretat en requerir un codi addicional per accedir al teu compte.

Els ciberdelinqüents utilitzen tècniques com el phishing i el smishing per enganyar els usuaris i obtenir les seves dades personals. Poden enviar correus electrònics o missatges de text que semblen legítims, però que en realitat són trampes per robar la teva informació.

Per evitar caure en aquestes estafes, mai facis clic en enllaços sospitosos ni proporcionis les teves dades personals a desconeguts. Banco Santander mai et demanarà informació confidencial per aquests mitjans. Si reps un missatge dubtós, reporta'l immediatament a través dels canals oficials del banc.

Prèn mesures per protegir la teva informació i no ser víctima d'estafadors

A més de protegir les teves contrasenyes i estar alerta davant possibles fraus, és important mantenir actualitzats els teus dispositius i utilitzar gestors de contrasenyes per emmagatzemar les teves claus de forma segura.

Recorda que la seguretat del teu compte bancari depèn en gran mesura de les teves accions. Segueix les recomanacions de Banco Santander i pren mesures proactives per protegir la teva informació i evitar ser víctima d'estafadors.

La ciberseguretat és una responsabilitat compartida. Amb precaució i bones pràctiques, pots navegar pel món digital amb més tranquil·litat.