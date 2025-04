Arriba la felicitat per a milions de pensionistes: novetat amb els viatges d'Imserso

Cada any, el programa de viatges de l'Imserso ofereix una oportunitat única perquè els pensionistes gaudeixin d'unes vacances a preus reduïts. L'impacte d'aquest pla és immens, ja que permet als majors de 65 anys gaudir de destinacions nacionals sense que la seva situació econòmica sigui un obstacle per ells. En la temporada 2025-2026, s'esperen canvis significatius que afectaran tant el cost com les opcions disponibles per als beneficiaris.

El Gobierno ha assenyalat que l'adjudicació del contracte dels viatges de l'Imserso per a aquesta temporada es realitzarà entre els mesos de juliol i setembre d'aquest any 2025. Aquest retard, segons les autoritats, es deu a la complexitat del procés de licitació i als possibles recursos legals que podrien interposar-se. Un cop resolt aquest concurs, les empreses adjudicatàries seran les encarregades d'organitzar els paquets turístics per als pensionistes.

Novetats tarifàries i mesures per als pensionistes amb prestacions més baixes

Una de les novetats d'aquesta nova licitació és la introducció d'un preu fix de 50 euros per als pensionistes amb prestacions més baixes. Els beneficiaris que rebin pensions no contributives d'invalidesa o jubilació podran accedir a aquest preu sense importar la destinació que triïn. Aquest cost serà el mateix sense tenir en compte la ubicació del viatge, i l'Imserso cobrirà la resta de les despeses relacionades.

En total, s'han reservat 7.447 places de les 879.213 que estaran disponibles en la temporada. Aquesta mesura busca garantir que aquells amb menys recursos puguin gaudir d'unes vacances sense que el preu sigui un impediment. D'aquesta manera, l'Imserso assegura que tots els pensionistes tinguin accés a tots els beneficis del pla, independentment del seu nivell d'ingressos, segons informa La Razón.

Altres millores importants en el pla

Aquest any també s'inclouran noves opcions que faran els viatges més còmodes i flexibles per als usuaris. Per primera vegada, els pensionistes podran viatjar acompanyats de les seves mascotes en els viatges a destinacions de costa, tant peninsular com insular. Les places per als pensionistes que viatgin amb les seves mascotes s'assignaran segons la normativa, permetent-los gaudir del seu temps lliure sense separar-se d'elles.

La iniciativa també s'adapta a les necessitats dels usuaris pel que fa a la distribució de les places. En lloc de concentrar els viatges en poques dates, es distribuiran de manera proporcional durant tot l'any.

El 36% de les places de cada lot s'assignaran mes a mes, cosa que ofereix més flexibilitat i evita la saturació en els mesos de més alta demanda. A més, els viatges de l'Imserso que es realitzin en temporada alta tindran un cost addicional de 100 euros en comparació amb els altres.

Pel que fa a la qualitat dels serveis, els hotels inclosos en el pla hauran de tenir almenys tres estrelles, cosa que assegura una experiència de viatge agradable per als pensionistes. A més, els hotels hauran d'oferir activitats d'oci i temps lliure que responguin a les demandes dels usuaris. Aquesta mesura busca millorar la qualitat dels viatges i proporcionar opcions d'entreteniment durant la seva estada.

El programa de viatges de l'Imserso per a la temporada 2025-2026 es perfila com una de les edicions més inclusives i accessibles per als pensionistes. Amb noves opcions, preus més ajustats i un compromís per millorar la qualitat dels serveis.