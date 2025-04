Confirmat: la decisió de CaixaBank que ha beneficiat milers d'espanyols

CaixaBank no és un banc més i cadascuna de les seves accions així ho demostra. Molts tendeixen a pensar que les entitats financeres serveixen per obtenir una hipoteca o un préstec per complir els seus somnis. Però la veritat és que la seva tasca va molt més enllà, com s'ha pogut comprovar amb una de les últimes notícies del banc català.

En aquest sentit, MicroBank, el banc de microfinances de CaixaBank, ha desenvolupat un paper clau en la dinamització de l'ocupació a Espanya. En concret, ha contribuït a la creació de 32.245 llocs de treball directes, gràcies als emprenedors que han accedit a microcrèdits i préstecs. Això suposa un augment del 13% respecte a l'any anterior, segons un estudi sobre l'impacte social elaborat per KPMG Assessors i Stone Soup Consulting.

L'informe destaca que la major part d'aquestes feines es generen a través de l'autoocupació, reforçant la importància de l'emprenedoria com a motor d'inclusió laboral. A més, el 75% de les empreses que han rebut finançament han mantingut la seva plantilla, i un 17% fins i tot l'ha incrementada.

El perfil de les persones ocupades gràcies al suport de MicroBank reflecteix un marcat compromís amb els col·lectius més vulnerables. Del total, un 57% són joves, un 42% dones i un 10% majors de 50 anys. Així mateix, el 29% dels beneficiaris es trobava en situació d'atur abans d'iniciar la seva activitat.

L'efecte multiplicador de CaixaBank en l'economia

A més de l'ocupació directa, les activitats impulsades pels emprenedors generen un efecte multiplicador en l'economia mitjançant serveis auxiliars. En aquest sentit, es calcula que els negocis finançats per MicroBank van contribuir amb 6.520 milions d'euros a l'economia espanyola el 2024, un 46% més que l'any anterior.

Aquesta aportació equival al 0,41% del PIB nacional. Durant l'any passat, es van posar en marxa 9.541 nous negocis amb el suport de MicroBank, enfront dels 8.621 de 2023. Cristina González, directora general de MicroBank, afirma que "aquestes dades són una mostra clara del nostre compromís amb el desenvolupament econòmic i social".

224.640 microcrèdits per un valor de 1.723 milions d'euros

En total, l'entitat va concedir 224.640 microcrèdits per un valor de 1.723 milions d'euros, destinats tant a famílies com a projectes empresarials. També es van atorgar 8.963 préstecs dirigits a sectors amb impacte social, com l'educació o l'economia social. En conjunt, MicroBank va tancar 2024 amb 233.603 operacions i un volum total de finançament de 2.066 milions d'euros.

MicroBank contribueix de forma activa als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, especialment a l'ODS 8 (treball decent i creixement econòmic), ODS 10 (reducció de desigualtats) i ODS 17 (aliances). A més, la seva activitat es recolza en la col·laboració amb més de 270 entitats i el suport d'institucions europees com el FEI, el BEI i el CEB.