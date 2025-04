Novetat important d'Unicaja: ho acaba de confirmar, et vindrà de luxe a la teva cartera

Unicaja ha llançat una promoció que està donant molt de què parlar: si domicilies la teva nòmina o pensió al banc, pots obtenir fins a 630 euros durant el primer any. Aquesta oferta està disponible fins al 31 de juliol. I està dirigida tant a nous clients com a aquells que no hagin domiciliat la seva nòmina o pensió en els últims 12 mesos.

Atent a aquest regal d'Unicaja: Com aconseguir 630 euros? Així de fàcil

La promoció d'Unicaja Banco es desglossa en dues parts ben diferenciades: El primer abonament seria de 450 euros per domiciliar una nòmina o pensió superior a 2.000 euros nets mensuals. Si els teus ingressos són menors, entre 800 i 2.000 euros, l'incentiu serà de 200 euros.

A més, si domicilies rebuts com aigua, gas, electricitat o telecomunicacions, podràs obtenir fins a 180 euros addicionals (15 euros mensuals durant un any). Com pots comprovar, tot són avantatges amb aquesta promoció d'Unicaja.

Condicions per beneficiar-se d'aquesta promoció important d'Unicaja Banco

Per aprofitar aquesta oferta, hi ha algunes condicions que has de complir: domiciliar almenys 2 rebuts bàsics a més de la nòmina o pensió i activar Bizum a l'aplicació mòbil d'Unicaja. A més, també has de signar un compromís de permanència de dos anys. Al seu torn, més enllà dels diners que pots guanyar amb la promoció, Unicaja ofereix altres avantatges:

Reducció del 50% de comissions de manteniment si tens domiciliats els teus havers.

Exempció de comissions amb el Pla Zero, si compleixes els requisits establerts.

Avançament de nòmina i pensió: Avançament de fins al 24 de cada mes, excepte al maig i agost.

Descomptes en assegurances: Si la teva nòmina és superior a 2.000 euros, gaudiràs d'un 10% de descompte en assegurances de vida durant el primer any.

Com sol·licitar-la de forma senzilla: Unicaja t'ho posa fàcil

Pots beneficiar-te d'aquesta promoció de forma fàcil i ràpida, ja sigui a oficines d'Unicaja o a través de banca digital. No deixis passar aquesta oportunitat única d'aprofitar una promoció que no només et donarà un extra de diners. També t'ajudarà a gestionar les teves finances de manera més eficient, o sigui que recorda tots els seus avantatges i apunta't ara.