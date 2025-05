Banc Sabadell sorprèn els seus clients amb la novetat que dona més beneficis que mai

Banco Sabadell ha aconseguit captivar els seus clients amb la seva targeta de crèdit Classic, que destaca per la seva flexibilitat, seguretat i múltiples beneficis. Dissenyada per adaptar-se a les necessitats del dia a dia, aquesta targeta s'ha convertit en una opció preferida per a aquells que busquen comoditat i protecció en les seves transaccions.

Banco Sabadell es ve amunt: molt atent, aquesta targeta t'encantarà

La targeta de crèdit Classic de Banco Sabadell ofereix diverses modalitats de pagament que s'ajusten a les teves preferències. Per defecte, permet pagar el total de les teves compres al final de cada mes sense interessos.

Tanmateix, si necessites més flexibilitat, pots optar per fraccionar les teves compres a partir de 100 € en terminis de 3, 6, 9, 12, 18 o 24 mesos, o triar el pagament ajornat (revolving) amb una quota fixa o un percentatge del saldo pendent. Aquestes opcions comporten un tipus d'interès nominal anual del 18 % (TAE: 19,54 %).

Seguretat extra per a les teves compres i beneficis addicionals gratuïts amb la targeta Classic

La seguretat és una prioritat per a Banco Sabadell. La targeta Classic incorpora un sistema de doble factor d'autenticació, garantint que només tu puguis realitzar transaccions. A més, en cas d'ús fraudulent, pots reportar-ho fàcilment a través de l'app del banc i recuperar els diners de les compres no autoritzades.

Un dels grans atractius de la targeta Classic són les assegurances incloses sense cost addicional. Compta amb una assegurança d'accidents de viatge en transport públic que cobreix fins a 120.000 € i una altra d'accidents quotidians amb cobertura de fins a 6.000 €. Aquestes assegurances proporcionen una tranquil·litat extra tant en els teus desplaçaments com en la teva rutina diària.

Facilitats i condicions: així pot ser teva gràcies a Banco Sabadell

La targeta Classic és gratuïta per als clients que tinguin un compte a Banco Sabadell, com el Compte Sabadell, Compte Online Sabadell o Premium. No s'apliquen comissions d'emissió ni manteniment, cosa que la converteix en una opció econòmica i accessible.

Sol·licitar la targeta Classic és un procés senzill. Pots fer-ho a través de la teva àrea de client al web de Banco Sabadell o mitjançant la seva aplicació mòbil. Un cop aprovada, rebràs la teva targeta física al teu domicili i podràs activar-la fàcilment per començar a gaudir dels seus beneficis.