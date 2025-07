L'anunci de Banco Sabadell que tothom celebra: multiplica els teus diners aquest estiu

La paga d'estiu sol generar il·lusió, però sense un bon pla, com indiquen des de Banco Sabadell, pot esfumar-se ràpidament. En moments en què les despeses augmenten –com les vacances o els preparatius de la tornada a l'escola–, destinar aquest ingrés de manera estratègica pot marcar una gran diferència.

Per aquest motiu, l'entitat recomana analitzar amb calma les prioritats abans de decidir en què invertir-la. Això ho pots fer reduint deutes, creant un coixí econòmic o simplement donant-te un petit caprici sense perdre el control financer.

Banco Sabadell explica la importància de la planificació

Rebre uns diners addicionals pot ser una oportunitat per reforçar la salut financera. Si no es planifica, és fàcil que es perdi entre compres impulsives o despeses habituals. Banco Sabadell adverteix que disposar d'aquesta paga de manera responsable permet cobrir necessitats reals, construir un fons d'emergència o fins i tot començar a invertir en objectius futurs.

Planificar, com recorden des de Banco Sabadell, significa assignar cada euro a una finalitat concreta. Un percentatge per a capricis, un altre per a necessitats i un altre per a estalvi o inversió. Així, s'evita que la paga extra desaparegui sense deixar beneficis reals.

Consells pràctics de Banco Sabadell

Banco Sabadell proposa distribuir la paga extra equilibradament. Un mètode recomanat és la regla del 50/30/20. És a dir, destinar el 20% a l'estalvi, el 30% a oci i el 50% restant a cobrir despeses o amortitzar deutes.

Pel que fa als estalvis, Banco Sabadell suggereix obrir un compte remunerat o un dipòsit que ofereixi rendiment sense perdre disponibilitat dels diners. També proposa utilitzar la paga extra per reduir préstecs o deutes amb interessos elevats, la qual cosa pot estalviar diners a mitjà i llarg termini. Una altra opció valuosa és apartar-ne una part per a capricis controlats i una altra per a imprevistos, com reparacions o despeses inesperades.

L'entitat adverteix sobre alguns errors freqüents en rebre una paga extra. Barrejar-la amb el salari mensual fa més fàcil oblidar-la, deixar de banda pagaments importants com material escolar en utilitzar-la de manera desorganitzada o destinar-la parcialment a amortització sense tancar passos posteriors. A més, Banco Sabadell també assenyala que no buscar rendibilitat (deixar els diners en compte corrent) provoca pèrdua de valor amb el temps.