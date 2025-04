Alerta urgent de BBVA als seus clients sobre els caixers: no et fiïs, fes-ho ja

BBVA ha emès una alerta urgent als seus clients sobre els riscos d'utilitzar els caixers automàtics. L'entitat bancària emfatitza la importància de prendre precaucions per evitar ser víctima de fraus i protegir la informació i fons dels seus usuaris.​

BBVA dona la clau per a una retirada de diners segura: mai oblidis això

Abans d'introduir la teva targeta al caixer i teclejar el teu PIN, BBVA aconsella inspeccionar el caixer. Verifica que no hi hagi objectes estranys a la ranura de la targeta o al teclat, si notes alguna cosa sospitosa, evita utilitzar aquest caixer i reporta-ho al banc. ​

Protegeix el teu PIN, cobreix el teclat amb la mà en introduir el teu codi per evitar que càmeres ocultes o persones properes el vegin. Evita utilitzar caixers en llocs deserts o amb poca il·luminació i opta per aquells ubicats en àrees concorregudes o amb vigilància. ​

Tècniques utilitzades pels lladres: BBVA se les sap totes

Els delinqüents empren diverses estratègies per robar als usuaris de caixers automàtics. Pren nota d'algunes d'elles que desvela BBVA perquè no et sorprenguin.

Skimming: Consisteix a instal·lar dispositius que copien la informació de la banda magnètica de la targeta. Juntament amb càmeres ocultes que graven el PIN, els estafadors poden clonar targetes i accedir als comptes.

La regla: Els lladres col·loquen una regla imantada al dispensador de bitllets, bloquejant la sortida dels diners. Quan l'usuari es retira pensant que el caixer no funciona, els delinqüents recuperen l'efectiu atrapat. ​

Siembra: Aquesta tècnica implica distreure l'usuari llançant diners o objectes al terra. En ajupir-se per recollir-los, els estafadors aprofiten per sostreure pertinences o informació bancària. ​

El que has de fer sempre en retirar diners del caixer

Per minimitzar els riscos d'utilitzar un caixer, no acceptis ajuda de desconeguts. Si algú s'ofereix a assistir-te mentre fas servir el caixer, rebutja cortèsment i mantén la teva targeta amb tu. ​

Revisa els teus moviments bancaris: Controla regularment els teus extractes per detectar transaccions no autoritzades i, en cas d'anomalies, notifica-les immediatament al banc. ​

Mantén la teva targeta i PIN segurs: Mai comparteixis el teu PIN ni permetis que altres manipulin la teva targeta. Canvia el teu codi periòdicament i evita combinacions fàcils d'endevinar. ​

Desconfia de missatges o trucades sospitoses: BBVA mai sol·licitarà informació confidencial per telèfon o SMS. Si reps comunicacions sol·licitant dades personals o bancàries, ignora-les i reporta-les al banc.

Actua ràpidament en cas de robatori o pèrdua: Si perds la teva targeta o te la roben, contacta immediatament amb BBVA per bloquejar-la i evitar usos fraudulents.

Seguint aquestes recomanacions i mantenint-te alerta, podràs reduir significativament els perills associats a l'ús de caixers automàtics. I podràs protegir la teva informació i fons de possibles lladres.​