Bones notícies de CaixaBank a milers d'espanyols: no poden estar més feliços

CaixaBank ha emès un comunicat oficial dirigit als seus clients a les zones afectades per la DANA que va assotar la Comunitat Valenciana. L'entitat ha detallat les mesures adoptades per donar suport als afectats i ha proporcionat informació sobre la situació de les seves oficines a la regió.

El cert és que un total de 71 oficines de CaixaBank a la Comunitat Valenciana van patir danys a causa de la DANA. I en 7 els danys van ser realment greus.

Aquestes oficines de CaixaBank afectades per la DANA ja s'han reobert al 100%

Les localitats on van ser més danyades les sucursals havien estat Algemesí, Paiporta, Aldaia, Albal, Massanassa, Benetússer i Sedaví. La notícia és que aquestes oficines han estat reparades i ja estan operatives, oferint serveis complets als clients.

A més, s'han identificat 71 oficines amb desperfectes menors, les quals estan en procés de reparació i s'espera que reobrin en breu. No podem oblidar que CaixaBank va estar facilitant els seus serveis gràcies a diverses oficines mòbils, en coordinació amb el CECOPI.

Mesures de CaixaBank de suport als clients

CaixaBank ha implementat diverses iniciatives per assistir els clients afectats per la DANA. S'han establert línies de finançament especials, incloent-hi avançaments d'ajudes públiques i assegurances, amb condicions favorables per a particulars i empreses. Aquestes mesures busquen facilitar la reparació de danys i la recuperació econòmica dels afectats.

A més, l'entitat ha ofert una moratòria de tres mesos en els pagaments d'hipoteques i préstecs personals per als clients afectats. Permetent ajornar el pagament del capital i interessos durant aquest període.

Reacció dels clients a València

La resposta dels clients ha estat positiva, destacant la rapidesa i eficàcia de les mesures adoptades per CaixaBank. Molts han expressat la seva satisfacció per l'atenció rebuda. I també per la disposició de l'entitat per facilitar solucions financeres adaptades a les necessitats de cada afectat.

CaixaBank ha demostrat un compromís ferm amb els seus clients a les zones afectades per la DANA. El cas és que ha estat oferint suport financer i operatiu per superar els desafiaments derivats d'aquest fenomen meteorològic que tant de mal ha fet a desenes de localitats valencianes.