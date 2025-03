Cop d'Hisenda a milions d'espanyols: obligats a rascar-se la butxaca, confirmat

Al gener de 2025, Hisenda ha decidit augmentar l'IVA de l'electricitat al 21%, la qual cosa representa un cop per a milions de famílies espanyoles. Aquest increment suposa un dineral addicional que les llars hauran de desemborsar en les seves factures de la llum.

Per entendre la magnitud d'aquest drama, és important revisar com ha evolucionat l'IVA de l'electricitat en els últims anys. Al juny de 2021, el Govern va reduir l'IVA del 21% al 10% per alleujar l'impacte de la pujada de preus de l'electricitat.

Al juliol de 2022, davant d'una crisi energètica persistent, es va aplicar una nova reducció de l'IVA del 10% al 5%. Una mesura que es va mantenir fins al 31 de desembre de 2023.

Cop d'Hisenda als espanyols: la pujada que ha enfonsat a molts

Al gener de 2025, finalitzades les mesures fiscals excepcionals, l'IVA de l'electricitat torna al tipus general del 21%. Aquest increment de l'IVA al 21% té conseqüències significatives per a les famílies espanyoles.

S'estima que la factura mensual d'una llar mitjana podria incrementar-se en un 10%, afectant especialment les famílies amb ingressos més baixos. A més, els descomptes per als beneficiaris del bo social elèctric s'han reduït al 50% per a consumidors vulnerables. I ho han fet al 65% per a vulnerables severs, la qual cosa agreuja encara més la situació de les llars més necessitades.

Formes de reduir la factura de la llum

Davant d'aquest panorama amb Hisenda, és crucial que les famílies adoptin mesures per mitigar l'impacte de la pujada de l'IVA en les seves factures elèctriques. Assegura't que la potència contractada s'ajusta a les teves necessitats reals. Una potència superior a la necessària implica un cost fix més elevat en la factura.

Aprofitar les hores vall: Utilitza els electrodomèstics de major consum durant les hores vall, quan el preu de l'electricitat és més baix.

Desconnectar dispositius en desús: Els electrodomèstics en mode d'espera continuen consumint energia. Desendolla'ls quan no els estiguis utilitzant per evitar el consum fantasma.

Invertir en eficiència energètica: Opta per electrodomèstics eficients i millora l'aïllament de la teva llar per reduir el consum d'energia.

Instal·lar panells solars: L'adopció de sistemes d'autoconsum fotovoltaic pot generar estalvis significatius en la factura elèctrica i ofereix beneficis fiscals.

Sol·licitar ajudes i subvencions: Informa't sobre les ajudes disponibles per a la millora de l'eficiència energètica a la llar. Per exemple, bonificacions de l'IBI per a la instal·lació d'energies renovables.

Implementant aquestes mesures, les famílies poden contrarestar, almenys en part, l'impacte de la pujada de l'IVA en les seves factures de la llum. És fonamental prendre consciència i adoptar hàbits de consum més eficients per mitigar aquest cop econòmic.