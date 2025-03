Ja és oficial: Hisenda revela els espanyols que es portaran un dineral

L'Agència Tributària ha confirmat que la majoria dels contribuents rebran devolucions significatives en la pròxima Declaració de la Renda. Segons dades recents, s'han realitzat devolucions a més de 15.852.000 ciutadans, sumant un total de 12.907 milions d'euros, la qual cosa representa el 97,4% de les sol·licituds de devolució.

Aquestes devolucions oscil·len entre 400 i 900 euros per a aquells amb ingressos anuals d'entre 22.000 i 35.200 euros. Aquest ajust es deu a la reducció de les retencions aplicades en les nòmines, permetent a molts rebre un salari net més gran durant l'any. En presentar la declaració, es corregeixen les diferències i es retorna l'import retingut de menys.

Com saber si Hisenda et retornarà diners en la Declaració de la Renda? Molt fàcil

Per determinar si Hisenda et retornarà diners en la Declaració de la Renda, és essencial considerar diversos factors. Si els teus ingressos anuals estan entre 22.000 i 35.200 euros, és probable que rebis una devolució.

Una menor retenció en la teva nòmina durant l'any pot resultar en una devolució en presentar la declaració. Aplicar deduccions per inversió en habitatge habitual, plans de pensions o altres circumstàncies personals pot augmentar la quantitat a retornar.

Per obtenir una estimació precisa, l'Agència Tributària ofereix el simulador Renda WEB Open. Aquesta eina permet, sense necessitat d'identificació, introduir les teves dades personals i econòmiques per conèixer el resultat provisional de la teva declaració. Encara que no és vinculant, proporciona una visió aproximada si la teva declaració serà a pagar o a retornar.

Falten poques setmanes: així pots fer la Renda de manera senzilla

L'Agència Tributària ha implementat diverses eines per facilitar la presentació de la Declaració de la Renda. Renda WEB és la plataforma en línia que permet confeccionar i presentar la declaració de manera senzilla. Accedeix a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Aplicació mòbil: Disponible per a dispositius iOS i Android, permet presentar declaracions senzilles i rebre notificacions sobre l'estat de la teva devolució.

Pla "Le Llamamos": Servei d'atenció telefònica on un agent t'assistirà en la confecció de la teva declaració. És necessari sol·licitar cita prèvia.

Atenció presencial: Per a aquells que prefereixen l'assistència en persona, és possible acudir a les oficines de l'Agència Tributària amb cita prèvia.

Passos per presentar la Declaració de la Renda 2025

Reuneix la documentació necessària, com certificats d'ingressos, retencions, deduccions, etc. Accedeix a Renda WEB a través de la seu electrònica, amb el teu certificat digital, Clave PIN o número de referència.

Revisa que la informació donada per Hisenda sigui correcta i completa. Introdueix qualsevol dada addicional i aplica les deduccions corresponents. El sistema t'indicarà si la declaració és a pagar o a retornar.

Una vegada conforme, envia la declaració i guarda el justificant de presentació. És important destacar que la campanya de la Declaració de la Renda 2025 començarà el 2 d'abril i finalitzarà el 30 de juny. Durant aquest període, podràs presentar la teva declaració per internet, telèfon o de manera presencial.