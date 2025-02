L'últim de CaixaBank interessa als que paguen amb targeta: més fàcil que mai

CaixaBank ha introduït una nova opció que facilita als usuaris ajustar el límit de les seves targetes de crèdit de manera senzilla i segura. Aquesta funcionalitat està disponible a través de la seva plataforma digital, CaixaBankNow, i és especialment útil per a aquells que desitgen tenir un major control sobre les seves despeses.

Com ajustar el límit de la teva targeta a CaixaBank? Més senzill del que penses

Per als clients particulars, modificar el límit de la targeta requereix contactar directament amb l'oficina de CaixaBank. Si ets una empresa, el procés és més àgil i es pot realitzar des de la comoditat de la teva llar o oficina mitjançant CaixaBankNow Empreses.

Inicia sessió al teu compte de banca digital i navega a la secció de targetes. Dirigeix-te a l'apartat "Targetes" i selecciona "Targetes empresa". Tria la targeta el límit de la qual desitges canviar i dins de la pantalla de detalls de la targeta, trobaràs l'opció "Canvi de límit de crèdit".

Estableix el nou límit, introdueix el nou límit de crèdit que desitges assignar. Per finalitzar, confirma l'operació introduint la clau que se't sol·liciti de la teva Targeta de claus de CaixaBankNow. Un cop completats aquests passos, el canvi en el límit de la targeta serà efectiu de manera immediata.

CaixaBankNow Empreses et fa la vida més còmoda

CaixaBankNow Empreses és la plataforma digital de CaixaBank dissenyada específicament per facilitar la gestió financera de les empreses. Ofereix una visió global de la informació més rellevant del dia a dia del negoci, permetent agilitzar la presa de decisions. Entre les seves funcionalitats destaquen:

Gestió de comptes: Consulta de saldos i moviments dels comptes nacionals i internacionals.

Operacions de cobraments i pagaments: Enviament de rebuts domiciliats, ingrés de xecs, realització i consulta de transferències, pagament de rebuts i impostos, entre altres.

Finançament: Accés a informació sobre línies de risc i productes de finançament com confirming i avals.

Comerç exterior: Gestió de transaccions internacionals de manera eficient.

Serveis addicionals: Accés a informació sobre TPV's, assegurances, alertes i reserva de moneda.

A més, la plataforma compta amb una aplicació mòbil renovada que simplifica encara més les consultes d'operacions i signatures, i un assistent virtual anomenat Noa. Aquest està disponible les 24 hores per resoldre qualsevol dubte sobre productes i serveis.

Els millors consells de CaixaBank per gestionar els teus estalvis

Una gestió eficient dels límits de les teves targetes és essencial per mantenir un control adequat de les teves finances. Establir límits d'acord amb les teves necessitats i capacitat de pagament t'ajudarà a evitar despeses innecessàries i a mantenir una salut financera òptima. A més, és recomanable revisar periòdicament aquests límits i ajustar-los segons les teves circumstàncies actuals.

CaixaBankNow Empreses no només et permet modificar els límits de les teves targetes, sinó que també ofereix eines per monitorar les teves despeses, programar alertes i accedir a informes detallats de les teves operacions. Utilitzar aquestes funcionalitats et proporcionarà una visió clara de les teves finances i t'ajudarà a prendre decisions informades per optimitzar els teus estalvis.