Màxima eufòria a Banco Santander després de fer-ho oficial avui: era un secret a veus

Banco Santander i la seva filial digital Openbank celebren amb entusiasme una fita històrica: la inauguració de la seva primera oficina física als Estats Units, ubicada al modern complex de Miami Worldcenter. Aquest esdeveniment marca la tercera sucursal d'Openbank al món, sumant-se a les ja existents a Europa.

L'obertura de l'oficina, el dijous 22, representa un pas significatiu en l'estratègia d'expansió de Banco Santander al mercat nord-americà. Fins ara, Openbank operava exclusivament en línia, oferint productes d'estalvi d'alta rendibilitat a través de la seva plataforma digital.

Banco Santander ho celebra per tot el que és alt: primera vegada d'Openbank als EUA

Amb aquesta nova sucursal, l'entitat busca enfortir la seva presència física i acostar-se encara més als seus clients als Estats Units. El comunicat oficial emès per Banco Santander destaca la importància d'aquest moviment, subratllant el compromís del grup amb la innovació i la satisfacció del client.

La presidenta del banc, Ana Botín, va expressar que aquesta obertura reflecteix la confiança en la tecnologia pròpia de Santander i la seva capacitat per oferir serveis financers de qualitat a nivell global. Openbank, reconegut com el banc 100% digital més gran d'Europa per volum de dipòsits, ha demostrat el seu èxit en països com Espanya, Alemanya, Portugal i Països Baixos.

Banco Santander està d'enhorabona gràcies a Openbank: un avenç notable

L'expansió als Estats Units, i ara la inauguració de la seva primera oficina física a Miami, consoliden la seva posició com una entitat bancària innovadora i en constant creixement.

La nova sucursal a Miami no només simbolitza un èxit per a Openbank. També representa un avenç en l'estratègia de Banco Santander per ampliar el seu negoci minorista i de consum als Estats Units. L'entitat busca captar dipòsits que aportin liquiditat al seu negoci de finançament d'automòbils, enfortint així la seva presència al mercat nord-americà.

La inauguració a Miami és només el començament

L'alegria i satisfacció a Banco Santander són palpables, ja que aquesta estrena a Miami ha estat rebuda amb aplaudiments tant per part de l'entitat com dels seus clients. L'obertura de la primera oficina física d'Openbank als EUA és exemple del compromís del banc amb la innovació, l'expansió internacional i l'excel·lència en el servei al client.

Amb aquesta nova etapa, Banco Santander i Openbank refermen el seu compromís d'oferir solucions financeres modernes i accessibles. Adaptant-se a les necessitats dels clients en un món cada vegada més digitalitzat. La inauguració a Miami és només el començament d'una sèrie d'iniciatives que busquen consolidar la presència de l'entitat al mercat nord-americà i continuar la seva trajectòria d'èxit a nivell global.