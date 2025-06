Anunci important de CaixaBank a milers d'espanyols: es confirma, ja és una realitat

CaixaBank està d'enhorabona. Fa alguns dies, el banc i el Col·legi Oficial de Farmacèutics d'Almeria feien un pas ferm per reforçar la col·laboració entre el col·lectiu farmacèutic.

Ambdues entitats signaven un nou conveni amb l'objectiu d'ampliar l'oferta de serveis bancaris especialment dissenyats per cobrir les necessitats de les farmàcies de la província. Així, més de mil col·legiats a Almeria podran beneficiar-se de condicions preferents i un ampli ventall de solucions financeres.

Una oferta dissenyada per als clients farmacèutics d'Almeria

Aquest acord busca oferir productes i serveis que s'adaptin a les particularitats del negoci farmacèutic. Des de solucions tecnològiques per facilitar els cobraments, fins a línies de finançament que responen als projectes i requeriments propis d'una farmàcia. El banc també posa a disposició dels clients opcions de rènting per a la compra d'equips essencials, assegurances especialitzades i oportunitats d'estalvi i inversió.

Amb aquesta iniciativa, CaixaBank reforça el seu compromís amb un col·lectiu fonamental per a la salut pública i el desenvolupament local. La col·laboració pretén facilitar la gestió financera i contribuir al creixement sostenible de les farmàcies almerienques.

El conveni està obert a totes les farmàcies ubicades a la província d'Almeria i als seus més de mil col·legiats. Això implica que qualsevol farmacèutic que formi part del col·legi podrà accedir a productes i serveis dissenyats per millorar les seves condicions financeres.

A més, l'acord inclou la realització d'activitats divulgatives. Cursos, seminaris, jornades i conferències formaran part d'aquest compromís per apropar la formació i la informació financera al sector. Aquestes iniciatives ajudaran els farmacèutics a prendre decisions més informades i adaptades al seu entorn professional.

El conveni va ser signat per Carmen González, directora comercial de CaixaBank a Almeria, Màlaga i Còrdova, i per Gema Martínez, presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics d'Almeria. Aquest acte representa la voluntat d'ambdues entitats de treballar conjuntament per atendre les necessitats d'un sector que és clau en la societat.

CaixaBank reafirma així el seu paper de banc proper i aliat dels seus clients, que aposta per oferir solucions financeres a mida i suport continu per ajudar els professionals en el seu dia a dia.

CaixaBank i el Col·legi Oficial de Farmacèutics, un camí cap al futur

Aquest acord és un clar exemple de com CaixaBank adapta la seva oferta per acompanyar sectors específics amb propostes innovadores i flexibles. La col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics a Almeria reforça la xarxa de serveis que el banc ofereix als seus clients, posant especial èmfasi en la qualitat i personalització.

Per als farmacèutics, suposa una oportunitat per millorar la gestió econòmica i afrontar amb més solvència els reptes de la seva activitat. Al mateix temps, el banc amplia la seva presència i enforteix la seva relació amb un col·lectiu estratègic dins del teixit empresarial local.