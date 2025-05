L'últim de BBVA beneficia aquests clients: fàcil i ràpid, es queden molt tranquils

BBVA ha fet un pas endavant que ha estat rebut amb aplaudiment unànime per part dels seus clients. Des d'aquest any, les transferències immediates a l'estranger són gratuïtes per als clients consumidors que operin a través de la web o l'app de BBVA. I tot gràcies a la nova normativa europea que busca agilitzar i abaratir les transaccions financeres.

Aquest canvi especial en les condicions permet enviar diners a l'estranger de manera fàcil i ràpida, brindant una gran tranquil·litat als usuaris. Les transferències immediates es poden realitzar a qualsevol entitat bancària adherida a l'àmbit SEPA que inclou els 28 països membres de la UE. A més, s'inclou igualment Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Mònaco, San Marino i Suïssa.

BBVA t'ho posa més fàcil que mai: atent a aquest tipus de transferències immediates

Realitzar una transferència immediata a l'estranger amb BBVA és senzill. Des de l'app o la web, només necessites accedir al teu compte, seleccionar l'opció de transferència, introduir les dades del beneficiari i confirmar l'operació amb una clau SMS. Els diners arribaran en menys de 10 segons, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

A més de la rapidesa i disponibilitat, BBVA ofereix avantatges addicionals. Gràcies a la seva participació en la iniciativa SWIFT gpi, els clients poden realitzar transferències internacionals amb més transparència i traçabilitat, permetent conèixer l'estat del pagament en tot moment.

Tot són avantatges per als clients de BBVA: comprova-ho per tu mateix

Aquest servei és especialment beneficiós per a aquells que necessiten enviar diners a l'estranger amb urgència o de manera regular. L'eliminació de comissions i la facilitat d'ús fan que els clients se sentin més satisfets i confiats en les seves operacions bancàries.

BBVA continua demostrant el seu compromís amb la innovació i la millora de l'experiència del client, convertint les transferències immediates a l'estranger en una eina accessible i eficient. Aquest orgull de BBVA reforça la seva posició com a líder en el sector bancari, oferint solucions que realment beneficien els seus clients.

Amb tot, les transferències immediates a l'estranger de BBVA són una opció avantatjosa per a aquells que busquen rapidesa, seguretat i comoditat en les seves operacions internacionals. Amb passos a donar clars i condicions favorables, BBVA facilita la vida dels seus clients, que poden estar tranquils sabent que el seu banc està a l'avantguarda de la innovació financera.