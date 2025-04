Oficial: Banco Santander fa un gest als seus clients, pagaràs menys per sempre

Banco Santander té en vigor una promoció exclusiva per al seu Assegurança Mi Hogar Santander: un 25% de descompte per sempre en la prima anual. Aquesta oferta està disponible per pocs dies, brindant als clients una oportunitat única per protegir la seva vivenda amb un estalvi permanent.​

Un gest de Banco Santander que es tradueix en estalvi i tranquil·litat

Amb aquesta promoció, els clients poden triar la modalitat que millor s'ajusti a les seves necessitats i gaudir d'un descompte important, mantenint-se vigent durant tota la durada de l'assegurança.​

Aquesta oferta de l'Assegurança Mi Hogar Santander està disponible fins al pròxim 30 d'abril. Amb tot, et recordem que aquest s'adapta a les necessitats de cada client, oferint tres modalitats:​

Essencial: cobertura bàsica davant incendis, danys per aigua, robatoris i responsabilitat civil.

Ampliat: inclou, a més, danys elèctrics, actes vandàlics i assistència informàtica.

Integral: l'opció més completa, amb servei de manteniment, reparació i neteja de segona vivenda.​

Característiques i condicions destacades de l'Assegurança Mi Hogar Santander

L'Assegurança Mi Hogar Santander ofereix assistència a la llar 24 hores per a emergències. I la garantia d'un any en totes les reparacions realitzades per la companyia.

En casos d'urgència, un professional serà enviat en les primeres 3 hores des de la trucada; en 24 hores s'avaluaran els danys. Abans de 48 hores es planificarà la reparació i en un termini de 72 hores començarà la reparació. Si no es compleixen aquests terminis, l'entitat asseguradora entregarà a l'assegurat una quantitat equivalent a la prima anual de l'assegurança.​

Aquestes condicions asseguren que els clients rebin un servei ràpid i eficient. La combinació de cobertures àmplies, serveis addicionals i un descompte permanent del 25% posiciona l'Assegurança Mi Hogar Santander com una opció líder en el mercat.

Altres 'tips' importants de Banco Santander per protegir la teva llar

Banco Santander no només ofereix una assegurança competitiva, com hem explicat. El cas és que també implementa iniciatives per premiar la fidelitat dels seus clients.

Si no es fa ús de l'assegurança durant dos anys consecutius, s'aplica una bonificació del 10%. Si passa un altre any sense utilitzar-lo, la bonificació ascendeix al 15%; a partir del següent any i endavant, en no fer ús de l'assegurança, la bonificació serà del 20% anual.​

En contractar-lo, els clients entren en el sorteig d'una nova vivenda, brindant una oportunitat de millorar la seva qualitat de vida.​ Aquestes accions reflecteixen el compromís de Santander amb la satisfacció dels seus clients. Oferint no només productes de qualitat, sinó també beneficis tangibles que enforteixen la relació amb l'entitat.​