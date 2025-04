Comprovat: Banco Santander facilita la vida als seus clients, en pocs segons

Alguna vegada has oblidat on vas fer una compra o quant vas gastar-hi? Amb l'app de Banco Santander, refrescar la memòria és més senzill que mai. L'entitat ha incorporat funcions que permeten als seus clients gestionar les seves compres de manera ràpida i eficient, estalviant temps i evitant complicacions.

Una de les novetats més destacades és l'opció de fraccionar pagaments directament des de l'app. Amb la funció "Paga en 3", pots dividir l'import de les teves compres realitzades amb targeta de crèdit en tres terminis, facilitant la gestió de les teves finances personals. Aquesta eina està disponible tant a la Banca Online com a l'aplicació mòbil, i permet fraccionar compres de fins a 1.000 euros.

Recordar les teves compres mai va ser tan fàcil: com accedir al mapa de compres

Si en algun moment no recordes on vas realitzar una compra, l'app de Banco Santander t'ho posa fàcil. Gràcies al "mapa de compres", pots visualitzar en un mapa interactiu els llocs on has realitzat transaccions amb la teva targeta. Aquesta funció et permet identificar fàcilment l'establiment i la ubicació exacta de cada compra, ajudant-te a refrescar la memòria sense complicacions.

Per utilitzar aquesta eina, simplement accedeix a l'app de Banco Santander i dirigeix-te a la secció "Mapa de compres". Allà, podràs veure els teus moviments de compra posicionats en un mapa. El que t'ofereix una nova forma d'analitzar el teu comportament de compra i verificar els moviments realitzats.

Altres avantatges de l'App Santander sobre les compres: pren bona nota

A més del mapa de compres i l'opció de fraccionar pagaments, l'app de Banco Santander ofereix altres funcionalitats. Unes que t'ajuden a gestionar les teves finances de manera senzilla:

Anàlisi de despeses: La secció d'anàlisi et permet fer un seguiment detallat de les teves despeses i estalvi, així com del teu pressupost. Trobaràs consells personalitzats sobre els teus hàbits de consum i recomanacions generals sobre com estalviar cada mes.

Gestió de rebuts: Pots veure els teus rebuts domiciliats per data, emissor o producte, i gestionar els pròxims rebuts que seran carregats al teu compte, el que et permet planificar els teus pagaments amb antelació.

Alertes personalitzades: Activa el servei d'alertes per rebre notificacions en temps real sobre moviments i canvis en els teus comptes, targetes i altres productes. Això t'ajuda a mantenir un control constant sobre les teves finances.

Amb totes aquestes funcionalitats, l'app de Banco Santander es converteix en una eina indispensable per a aquells que busquen una gestió financera eficient i sense complicacions. El seu disseny intuïtiu i les múltiples opcions disponibles et permeten estalviar temps, recordar les teves compres fàcilment i tenir un control total sobre les teves despeses.