BBVA revoluciona tots els clients que fan servir el caixer: això ho canvia tot

BBVA ha transformat la manera en què els seus clients interactuen amb els caixers, introduint una revolució que prioritza la rapidesa, la comoditat i la seguretat. Des de fa un temps, l'entitat ha implementat caixers 'contactless' a Espanya, permetent als usuaris retirar efectiu sense necessitat d'inserir físicament la targeta en el dispositiu.

BBVA presumeix d'això: el motiu pel qual són necessaris els caixers contactless

La principal innovació rau en la tecnologia 'contactless', que utilitza la comunicació de camp proper (NFC) per permetre transaccions sense contacte físic. Això no només agilitza el procés de retirada d'efectiu, sinó que també redueix el desgast de les targetes i minimitza el risc que quedin atrapades en el caixer.

En no inserir la targeta, el temps es redueix significativament, permetent als clients completar operacions en segons. Els usuaris poden utilitzar la seva targeta física o dispositius mòbils amb BBVA Wallet, Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay per realitzar transaccions.

En evitar el contacte físic, es disminueix la possibilitat de fraus per clonació de targetes i es millora la higiene, un aspecte especialment valorat després de la pandèmia.

Com retirar diners de manera ràpida? BBVA t'ho posa en safata

Assegura't d'activar l'opció de pagament mòbil en el teu dispositiu a través de l'aplicació de BBVA o les plataformes compatibles. Localitza un caixer 'contactless' i utilitza l'app per trobar el caixer sense contacte més proper.

Apropa la teva targeta o dispositiu mòbil al lector del caixer i segueix les instruccions en pantalla per completar l'operació. Entre els requisits per utilitzar aquests caixers hi ha:

Ser client de BBVA.

Tenir una targeta amb tecnologia 'contactless' o un dispositiu mòbil amb l'aplicació de BBVA o plataformes compatibles.

Comptar amb connexió a internet en el dispositiu mòbil per realitzar l'autenticació necessària.

Propers objectius de BBVA: no es queda aquí

BBVA ha observat un increment del 25% en l'ús dels seus caixers 'contactless' en l'últim any, la qual cosa reflecteix l'acceptació i satisfacció dels clients amb aquesta innovació. L'entitat planeja continuar expandint aquesta tecnologia i millorar l'experiència de l'usuari mitjançant la implementació de noves funcionalitats en els seus caixers automàtics.

BBVA ha liderat una transformació significativa en la banca tradicional, oferint als seus clients una manera més ràpida, segura i còmoda d'interactuar amb els caixers automàtics. Aquesta revolució no només millora l'experiència de l'usuari, sinó que també estableix un nou estàndard en la indústria bancària.