Avís d'última hora d'Hisenda sobre la Declaració de la Renda que comença avui mateix

Ha arribat un dels moments més temuts i que més nervis provoquen. També el més esperat, sobretot si saps que recuperaràs una mica de diners. Sigui com sigui, aquest dimecres s'obre el termini per a fer la Declaració de la Renda 2024 i arriba amb novetats que facilitaran la presentació i el pagament per als contribuents.

Entre els canvis més destacats es troba la possibilitat de fer pagaments a través de l'aplicació de pagaments instantanis Bizum. Mesura que busca agilitzar i simplificar el procés per a un ampli sector de la població. Els contribuents ja poden presentar la seva declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de manera telemàtica a través del portal Renda Web o mitjançant l'aplicació oficial.

Per a aquells que prefereixin assistència personalitzada, l'opció telefònica a través del programa 'Le Llamamos' estarà disponible a partir del 6 de maig. Mentre que l'atenció presencial a les oficines de l'Agència Tributària començarà el 2 de juny. Cal recordar que estan obligats a presentar la declaració els contribuents els rendiments del treball dels quals superin els 22.000 euros anuals en cas de comptar amb un sol pagador.

Hisenda accepta incloure Bizum com a forma de pagament

Si existeixen diversos pagadors, el llindar es redueix a 15.876 euros, una xifra equivalent al salari mínim interprofessional de 2024. A més, aquells que percebin l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i els treballadors autònoms també han de complir amb l'obligació tributària. Tot això ja ve sent habitual any rere any, però no la nova forma de pagament que han inclòs per a aquesta campanya.

La mesura té com a objectiu fer el procés més ràpid per als ciutadans, que podran fer servir aquest sistema des del mateix dia d'inici de la campanya. Una altra de les novetats rellevants afecta els jubilats que van realitzar aportacions a les antigues mutualitats professionals. Hisenda ha decidit permetre'ls sol·licitar la devolució íntegra de les quantitats pendents a través d'un formulari específic.

Això els permetrà recuperar imports deguts en un únic exercici. Així mateix, la liquidació ha vist augmentada la reducció per rendiments del treball per a aquells que percebin menys de 19.747,5 euros anuals. En aquests casos, la reducció pot assolir els 7.302 euros, beneficiant especialment aquells que reben l'IMV.

No t'oblidis de presentar la teva Declaració de la Renda

Per últim, s'han inclòs dues noves caselles en la declaració per facilitar la correcció d'errors en les autoliquidacions rectificatives. En aquest punt, la idea és fer el procés més transparent i accessible per als contribuents que necessitin modificar la seva declaració. Amb aquestes millores, l'Agència Tributària busca modernitzar i simplificar el procés de Declaració de la Renda.

Així com facilitar el seu compliment i oferint noves opcions de pagament i correcció. Sens dubte, aquestes facilitats fan que sigui inevitable iniciar i treure's de sobre aquest tràmit com més aviat millor. No et despistis i agilitza la teva responsabilitat amb Hisenda.