Avís urgent d'Hisenda: això és el que et trauran del teu sou el 2025

L'Agència Tributària ha anunciat canvis importants en les retencions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que afectaran les nòmines dels treballadors el 2025. És fonamental entendre com aquests ajustos impactaran en el teu salari i com pots calcular les retencions corresponents.

Hisenda ho aclareix: canvis en les retencions de l'IRPF per al 2025

A partir del 2025, Hisenda ha establert nous llindars d'ingressos per determinar qui estarà exempt del pagament de l'IRPF. Els treballadors els ingressos anuals dels quals no superin els 15.876 euros no hauran de fer front a retencions en les seves nòmines. Aquest increment en el límit d'ingressos exempts busca alleujar la càrrega fiscal dels treballadors amb menors ingressos.

A més, s'han considerat diverses circumstàncies personals que influeixen en els llindars d'ingressos exempts d'IRPF. Per exemple, els contribuents solters, separats o vidus amb un fill a càrrec veuran incrementat el seu límit d'ingressos fins a 17.644 euros anuals.

Si tenen dos o més fills, el llindar ascendirà a 18.694 euros. Així mateix, els treballadors amb cònjuges que no ingressin més de 1.500 euros a l'any i que tinguin un fill en comú quedaran exempts si els seus ingressos no sobrepassen els 18.130 euros. Si tenen dos o més fills, aquest límit augmentarà a 19.262 euros.

Simulador d'Hisenda per calcular l'IRPF

Per facilitar als contribuents el càlcul de les retencions que s'aplicaran en les seves nòmines, Hisenda ha posat a disposició una eina en línia: el Simulador de Retencions de l'IRPF. Aquesta calculadora permet estimar de manera senzilla i precisa el percentatge de retenció que correspon segons els teus ingressos i situació personal.

Per calcular-ho, ingressa a la pàgina oficial de l'Agència Tributària. Navega a l'apartat de "Retencions": Al menú principal, selecciona l'opció "Retencions" o utilitza el cercador intern per trobar el simulador.

Accedeix al "Simulador de Retencions de l'IRPF": Un cop a la secció corresponent, trobaràs l'enllaç al simulador. Completa els camps requerits, com els teus ingressos bruts anuals, situació familiar i altres deduccions aplicables.

Alhora, obtén el percentatge de retenció. Després d'ingressar la informació, el simulador calcularà el percentatge d'IRPF que haurà de retenir-se de la teva nòmina el 2025.

Utilitat del simulador d'Hisenda

Conèixer amb antelació el percentatge de retenció d'IRPF que s'aplicarà a la teva nòmina és essencial per a una correcta planificació financera. Una retenció adequada evita sorpreses desagradables en presentar la declaració de la renda i assegura que no hauràs d'abonar quantitats addicionals significatives.

A més, et permet ajustar les teves finances personals de manera més efectiva. Amb tot, pots saber amb precisió quin serà el teu salari net mensual.