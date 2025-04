La nova ajuda universal de 200 euros per a famílies a Espanya: alegria per a molts

Les famílies espanyoles s'enfronten a un panorama complicat a causa de factors com la inflació, la crisi de l'habitatge i les dificultats econòmiques. Criar els fills en aquests temps s'ha tornat una tasca més desafiant del que molts podrien imaginar. No obstant això, una nova proposta política busca alleujar part d'aquesta càrrega econòmica amb una ajuda universal.

Aquesta proposta, presentada pel partit Sumar, consisteix en una prestació econòmica de 200 euros al mes per fill. Aquesta ajuda s'atorgaria des del naixement fins als 18 anys, sense importar la situació laboral ni els ingressos dels pares. És una mesura dissenyada per combatre la pobresa infantil i millorar les condicions de vida dels menors a tot el país.

Com pots sol·licitar l'ajuda de 200 euros?

Un dels grans avantatges d'aquesta ajuda és que no s'exigeix cap tipus de requisit econòmic ni laboral per accedir-hi. Això significa que qualsevol família resident a Espanya amb fills menors d'edat podrà beneficiar-se'n, independentment dels seus recursos. La mesura és de caràcter universal i, per tant, es preveu que arribi a totes les famílies que compleixin amb aquesta condició.

Segons la ministra de Treball, Yolanda Díaz, el projecte compta amb el suport tant del Ministeri d'Hisenda com d'altres sectors de l'Executiu. Tot i que la proposta està en fase de disseny, el Govern té la intenció de fer-la efectiva el 2025, un cop hagi rebut l'aprovació parlamentària. Encara queda per definir el procés i els detalls específics, però la idea és que sigui quelcom accessible i fàcil de gestionar.

Requisits i procediment per sol·licitar-la

El procés per sol·licitar l'ajuda serà força senzill. Els sol·licitants podran realitzar-lo de manera digital a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, però hi haurà l'opció de fer-ho a oficines. Els documents necessaris per fer la sol·licitud inclouran el llibre de família i el certificat d'empadronament, entre altres documents bàsics.

Sumar ha establert que totes les famílies amb fills menors de 18 anys seran elegibles, sense necessitat d'acreditar la seva situació econòmica o laboral. S'estan considerant excepcions, com els casos de discapacitat o dependència, on l'ajuda podria estendre's més enllà dels 18 anys. No obstant això, la mesura encara està en fase d'avaluació i necessita la seva corresponent aprovació al Parlament.

La proposta arriba en un moment en què la natalitat a Espanya continua en descens. El 2023, l'índex de natalitat es va situar en el seu nivell més baix, amb tan sols 1,12 fills per dona, la qual cosa reflecteix un patró de retard en la maternitat.