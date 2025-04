Anunci important de CaixaBank a tots els seus clients: ja és oficial, causa furor

CaixaBank té raons de sobra per celebrar. L'entitat financera ha tornat a demostrar que la seva aposta per la sostenibilitat i la inclusió social no passa desapercebuda.

I és que la prestigiosa revista nord-americana Global Finance ha atorgat a CaixaBank dos dels guardons més cobejats en l'última edició dels Sustainable Finance Awards.

El reconeixement internacional que confirma l'aposta de CaixaBank

Per segon any consecutiu, CaixaBank ha estat nomenat el "Millor Banc pel seu Suport a la Societat". Aquest títol confirma el ferm compromís que el banc manté amb els seus clients i amb la societat en general.

A més, ha estat premiat com el "Millor Banc en Bons Socials". Un fet que destaca el seu lideratge en l'impuls de projectes que busquen un impacte positiu en la comunitat.

Aquests reconeixements, atorgats després d'un procés de selecció rigorós per part dels editors de Global Finance, col·loquen CaixaBank entre les entitats més rellevants del món en finançament sostenible.

Global Finance premia l'excel·lència de CaixaBank

La revista Global Finance celebra aquest any la cinquena edició dels seus Sustainable Finance Awards. Cada any, aquests premis distingeixen els bancs que lideren iniciatives per combatre el canvi climàtic i fomentar un futur més just i sostenible.

En aquesta ocasió, l'equip editorial de la revista ha avaluat les candidatures basant-se en una investigació independent. S'han tingut en compte les polítiques de govern corporatiu, els objectius en finançament social i mediambiental i els progressos realitzats en 2024. CaixaBank ha brillat en tots aquests aspectes, consolidant-se com a referent mundial.

I és que l'estratègia de CaixaBank està basada en la responsabilitat social i el creixement inclusiu. El banc treballa constantment perquè la seva activitat financera generi beneficis reals en la vida de les persones.

Entre les seves iniciatives destaquen els programes d'inclusió financera, l'emissió de bons socials i el finançament de projectes sostenibles. Aquestes accions busquen reduir la desigualtat i protegir el medi ambient, dos dels grans reptes de la nostra època.

Els clients de CaixaBank també poden sentir-se orgullosos. Formar part d'una entitat que lidera el canvi cap a un futur més sostenible és motiu de satisfacció.

Aquest reconeixement de Global Finance no només premia el treball intern del banc, sinó també la confiança que milions de persones dipositen cada dia en el seu model responsable i compromès.

CaixaBank, referència en finançament sostenible a escala mundial

L'èxit de CaixaBank en els Sustainable Finance Awards referma la seva posició com el millor banc del món en suport a la societat. També consolida el seu lideratge en el mercat de bons socials, una eina clau per finançar projectes que milloren la vida de les persones.

Amb aquesta doble distinció, CaixaBank demostra que ètica, rendibilitat i compromís social poden anar de la mà. Una filosofia que es tradueix en beneficis concrets tant per als seus clients com per al conjunt de la societat.