Novetat especial de CaixaBank per a aquests espanyols: verificat, molts ho agraeixen

CaixaBank i molts dels seus clients estan d'enhorabona. El passat dijous 24 d'abril, el banc va celebrar un esdeveniment molt especial per als seus clients de Banca Privada a Sevilla. A l'emblemàtic espai de la Casa Guardiola, situat a la Puerta de Jerez, es va dur a terme la jornada gastronòmica “Amb Sentit”.

Es tracta d'un acte exclusiu dins del seu programa dissenyat per enfortir els llaços amb els clients d'aquest segment. La cita va reunir 150 clients de l'entitat financera. Aquests van poder gaudir d'una experiència única que va combinar gastronomia sostenible i assessorament exclusiu.

Un esdeveniment exclusiu de CaixaBank per a clients de Banca Privada

L'esdeveniment, emmarcat dins del programa En Essència de CaixaBank, va tenir com a amfitrions a importants figures de l'entitat. Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank a Andalusia, Jesús Garrido-Arroquia, director comercial de Banca Privada a Andalusia, i Pablo Breña, director d'Independent Advisory, van donar la benvinguda als assistents.

La vetllada va ser especialment dissenyada per oferir als clients un espai de reflexió i gaudi al voltant de la gastronomia. Tot amb l'objectiu de consolidar les relacions entre l'entitat i el seu selecte grup de clients.

Al llarg de la jornada, es va oferir un servei exclusiu de càtering, preparat per la reconeguda xef Samantha Vallejo-Nágera. La vetllada va destacar pel seu enfocament en el mindful eating, una tècnica que promou una alimentació conscient en prestar atenció plena a les emocions i sensacions corporals durant el menjar.

Aquest enfocament, nou i relaxant, va permetre als assistents experimentar la gastronomia d'una manera diferent. Tot mentre degustaven una varietat de plats acuradament elaborats.

Un dels aspectes més destacables de la jornada va ser l'aposta de CaixaBank per la gastronomia sostenible. L'esdeveniment va girar al voltant de productes de temporada i de proximitat, valorant ingredients locals i responsables amb el medi ambient.

Aquesta proposta no només buscava oferir una experiència gastronòmica memorable. Alhora, volia educar els assistents en la importància de consumir productes que respectin l'entorn.

La cuina preparada per Samantha Vallejo-Nágera es va centrar en sabors autèntics, frescos i saludables, alineant-se amb les tendències més actuals en l'alimentació. Els assistents van poder gaudir d'una varietat de plats, tots pensats per crear una experiència sensorial única i fomentar el benestar dels participants.

A més de l'oferta gastronòmica, l'esdeveniment va servir com a plataforma per presentar els serveis d'Independent Advisory, la proposta d'assessorament de CaixaBank Banca Privada. Aquest servei exclusiu ofereix als clients un acompanyament total en la presa de decisions sobre el seu patrimoni, sense costos ocults.

A través d'aquest servei, els clients de Banca Privada de CaixaBank poden rebre un assessorament personalitzat i adaptat a les seves necessitats. El que reforça encara més el compromís de l'entitat amb la qualitat del seu servei.

Un ambient únic a la Casa Guardiola

El lloc triat per a l'esdeveniment, la Casa Guardiola a Sevilla, va ser l'escenari perfecte per a una nit de sofisticació i exclusivitat. La ubicació, al cor de la ciutat, va brindar un ambient acollidor i elegant per als assistents, que van poder gaudir no només de la gastronomia i l'assessorament.

També van poder assistir a un espectacle musical a càrrec del Trío Concuerda. La música en viu va aportar el toc final a una vetllada que, sens dubte, va deixar una impressió duradora entre els participants.